Мужчина и женщина играют в игру. Фото: Pexels

Пользователи цифрового магазина Steam могут приобрести некоторые игры со скидками, поскольку сейчас проходит тематический фестиваль. Однако выгода распространяются лишь на тайтлы определенного жанра — все они связаны с кулинарией. Если сюжет вращается вокруг приготовления еды или ведения ресторанного бизнеса, цена приятно удивит геймеров. Но стоит поторопиться, ведь фестиваль продлится недолго.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Steam.

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На какие игры появились скидки в Steam

Фестиваль кулинарии завершится 19 октября в 20:00 по киевскому времени. До этого момента геймерам доступны компьютерные игры с выгодными скидками. Ресторанный бизнес, кафе, пиццерии, таверны, уличная еда или просто приготовление домашних блюд — тематика не ограничивается жанрами.

Пользователи Steam могут приобрести значительно дешевле такие малоизвестные или культовые тайтлы по состоянию на субботу, 17 октября:

PlateUp! — 41 грн вместо 415 грн (-90%);

Chef Life: A Restaurant Simulator — 60 грн вместо 600 грн (-90%);

Overcooked! All You Can Eat — 240 грн вместо 800 грн (-70%);

Ale & Tale Tavern — 111 грн вместо 285 грн (-61%);

Dragon Song Tavern: Cozy & Adventurous — 369 грн вместо 820 грн (-55%);

Beastro — 234 грн вместо 520,74 грн (-55%);

Restaurats — 239 грн вместо 499 грн (-52%);

Wrap House Simulator — 120 грн вместо 250 грн (-52%);

Kokoro Kitchen — 512 грн вместо 940,50 грн (-46%);

Farm to Table — 201 грн вместо 335 грн (-40%).

Тематические игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Тематические фестивали в октябре

Вторая половина октября 2026 года принесет пользователям Steam еще два тематических фестиваля, а значит, будут выгодные скидки на десятки компьютерных игр. Первое событие — "Фестиваль новинок", который пройдет с 19 по 26 октября. Геймерам представят тайтлы разных жанров, раскроют детали запланированных релизов, покажут фрагменты геймплея и пр.

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А 26 октября начнется фестиваль "Страшно в Steam 5" — будут доступны скидки на жуткие игры. Очевидно, мероприятие приурочено к Хэллоуину, который отмечают накануне Дня всех святых — вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября. Кроме того, появятся анонсы будущих релизов, демоверсии и тематические активности.

Ранее Новини.LIVE писали, что на платформе Steam прошла крупная сезонная распродажа. Это третье мероприятие за год, которое предусматривает выгодные скидки на множество компьютерных игр, презентации новинок, открытие доступа к демоверсиям, общение с разработчиками и многое другое.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар обновил тарифные планы Домашнего Интернета в октябре. Абонентам предложили три пакета услуг, которые можно подключить с выгодной скидкой. Новые клиенты будут платить всего 200 грн в течение шести месяцев обслуживания.