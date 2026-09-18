Скидки на компьютерные игры в Steam до 90%: на чем геймеры могут сэкономить

Парень играет в игру на ПК. Фото: Pexels

Геймеры могут приобрести популярные видеоигры гораздо дешевле. Новый фестиваль в Steam продлится до 21 сентября включительно и предлагает выгодные скидки на тайтлы. На этот раз тематическое мероприятие посвящено групповым ролевым проектам, в частности многочисленным RPG. Мы узнали, какие культовые компьютерные игры доступны пользователям цифрового магазина по сниженным ценам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

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Выгодные скидки на игры в Steam

Фестиваль групповых ролевых игр предусматривает распродажу тайтлов, в которых игроку нужно управлять целой группой персонажей. В списке проектов со скидками — культовые Baldur’s Gate, Clair Obscur и другие RPG (как современные, так и классические). Кроме того, пользователи Steam могут ознакомиться с тематическими новинками, поиграть в демоверсии и пр.

"Чем больше участников, тем веселее. Играйте за разных персонажей, повышайте уровень и объединяйтесь в играх, которые позволяют использовать магию, сражаться, отправляться в эпические путешествия, совершать ограбления… и многое другое", — сообщили в цифровом магазине.

По состоянию на пятницу, 18 сентября, геймерам доступны такие проекты со скидками до 90%:

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Wartales — 175 грн вместо 628 грн (-72%);

Trails in the Sky 1st Chapter — 562 грн вместо 1 125 грн (-50%);

Sora no Kiseki the 1st — 912 грн вместо 1 824 грн (-50%);

Sea of Stars — 350 грн вместо 700 грн (-50%);

Digimon Story Time Stranger — 1 139 грн вместо 1 999 грн (-43%);

Baldur's Gate 3 — 629 грн вместо 899 грн (-30%);

Clair Obscur: Expedition 33 — 1 199 грн вместо 1 499 грн (-20%).

Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Тематические фестивали в октябре

Акции со скидками и масштабные распродажи проходят в Steam несколько раз в месяц, поэтому пользователям почти постоянно доступны выгодные тайтлы. В сентябре 2026 года тематических фестивалей больше не планируется, однако октябрь удивит геймеров аж тремя.

С 12 по 19 октября состоится Фестиваль кулинарии, с 19 по 26 октября — Фестиваль новинок Steam, а с 26 октября по 2 ноября — Фестиваль "Страшно в Steam 5". Более того, 1 октября начнется крупная сезонная распродажа — их всего четыре в течение года. Сотни игр со скидками будут доступны пользователям магазина до 8 октября включительно.

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