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Главная Экономика Игры со скидками до 90%: что предложили геймерам в Steam намного дешевле

Игры со скидками до 90%: что предложили геймерам в Steam намного дешевле

Ua ru
18 сентября 2026 12:12
Скидки на компьютерные игры в Steam до 90%: на чем геймеры могут сэкономить
Парень играет в игру на ПК. Фото: Pexels

Геймеры могут приобрести популярные видеоигры гораздо дешевле. Новый фестиваль в Steam продлится до 21 сентября включительно и предлагает выгодные скидки на тайтлы. На этот раз тематическое мероприятие посвящено групповым ролевым проектам, в частности многочисленным RPG. Мы узнали, какие культовые компьютерные игры доступны пользователям цифрового магазина по сниженным ценам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

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Выгодные скидки на игры в Steam

Фестиваль групповых ролевых игр предусматривает распродажу тайтлов, в которых игроку нужно управлять целой группой персонажей. В списке проектов со скидками — культовые Baldur’s Gate, Clair Obscur и другие RPG (как современные, так и классические). Кроме того, пользователи Steam могут ознакомиться с тематическими новинками, поиграть в демоверсии и пр.

"Чем больше участников, тем веселее. Играйте за разных персонажей, повышайте уровень и объединяйтесь в играх, которые позволяют использовать магию, сражаться, отправляться в эпические путешествия, совершать ограбления… и многое другое", — сообщили в цифровом магазине.

По состоянию на пятницу, 18 сентября, геймерам доступны такие проекты со скидками до 90%:

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  • Baldur's Gate 3 — 629 грн вместо 899 грн (-30%);
  • Clair Obscur: Expedition 33 — 1 199 грн вместо 1 499 грн (-20%).
Игры со скидками до 90%: что предложили геймерам в Steam намного дешевле - фото 1
Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Тематические фестивали в октябре

Акции со скидками и масштабные распродажи проходят в Steam несколько раз в месяц, поэтому пользователям почти постоянно доступны выгодные тайтлы. В сентябре 2026 года тематических фестивалей больше не планируется, однако октябрь удивит геймеров аж тремя.

С 12 по 19 октября состоится Фестиваль кулинарии, с 19 по 26 октября — Фестиваль новинок Steam, а с 26 октября по 2 ноября — Фестиваль "Страшно в Steam 5". Более того, 1 октября начнется крупная сезонная распродажа — их всего четыре в течение года. Сотни игр со скидками будут доступны пользователям магазина до 8 октября включительно.

Ранее Новини.LIVE писали, что компания Rockstar Games планирует выпустить долгожданную игру GTA 6 в ноябре 2026 года. Однако релиз состоится только на PS5 и Xbox S/X, а владельцам компьютеров придется подождать. Предзаказать GTA 6 можно за 3 499 или 4 299 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят самые дорогие коллекционные карточки Pokemon. На рынке уже больше года наблюдается бум спроса на винтажные, редкие, уникальные карточки. В зависимости от экземпляра цена может достигать нескольких миллионов евро по состоянию на сентябрь 2026 года.

компьютерные игры геймеры видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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