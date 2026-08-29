GTA 6 доступна для предзаказа: сколько стоит игра и что получат геймеры

Кадр из игры GTA 6. Фото: Rockstar Games/кадр из видео

Геймеры по всему миру с нетерпением ждут выхода популярной игры — GTA 6 от Rockstar. Компания планирует официальный релиз для PS5 и Xbox S/X уже 19 ноября, а версию для ПК представят не раньше 2027 года. На фоне скандалов, связанных с масштабными утечками геймплея от хакеров, не помешает узнать, сколько стоит предзаказ игры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на playstation.com.

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Сколько стоит предзаказ GTA 6

Сначала новая часть известной медиафраншизы выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. То есть доступ к GTA 6 получат лишь владельцы игровых консолей. Для них открыт предзаказ: стандартное издание стоит 3 499 грн, а Ultimate Edition — 4 299 грн.

27 августа Rockstar Games совместно с платформой Netflix провели долгожданную презентацию, показав геймплей финальной версии. Эксклюзивный ролик содержал экшн-сцены, кадры из открытого мира, небольшие детали сюжета, включая полицейские погони и перестрелки.

Цены на GTA 6, которую можно предзаказать. Фото: скриншот

Скандал вокруг GTA 6

Разработчики столкнулись со сложной ситуацией: к конфиденциальным материалам получили доступ хакеры, которые начали выдвигать ультиматумы Rockstar. В компании подтвердили, что из-за бывшего сотрудника произошла утечка данных, однако не спешили выполнять требования мошенников.

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Незадолго до презентации хакеры угрожали выложить в сеть бесплатную базовую версию игры для ПК, если разработчики не согласятся продавать физические копии GTA 6, а не только цифровые. К этому добавились протесты бывших сотрудников студии, которые жаловались на массовые увольнения и крайне тяжелые условия труда.

Что получат геймеры в GTA 6

В центре сюжета окажутся партнеры-преступники Джейсон и Люсия, а картой событий станет знакомый Vice City, но в несколько раз превосходящий по размеру предыдущую версию. В GTA 6 серьезно переработали полицию, добавили много новых механик, таких как уход за собакой и ведение полноценного криминального досье, а также сделали NPC более реалистичными.

Отношения между главными персонажами будут развиваться по мере прохождения сюжета. Они смогут ходить на свидания, играть в бильярд, посещать рестораны, переписываться, общаться с прохожими, вместе участвовать в ограблениях и т. д. Даже обычный угон автомобиля превратится в мини-игру.

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