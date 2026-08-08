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Главная Экономика Популярные игры отдают бесплатно в Steam: какие культовые тайтлы в свободном доступе

Популярные игры отдают бесплатно в Steam: какие культовые тайтлы в свободном доступе

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 19:15
Бесплатные игры в Steam: за какие культовые проекты геймерам не нужно платить
Парень за компьютером, игровой ноутбук, банковская карта. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

На цифровой платформе Steam пользователям доступны культовые игры со скидками до 90%. Однако не обязательно платить за понравившийся тайтл, поскольку некоторые отдают бесплатно. Речь идет не о демоверсии или тестовом доступе, а о полноценных проектах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры доступны в Steam бесплатно по состоянию на субботу, 8 августа.

Бесплатные игры в Steam

Цифровой магазин предлагает геймерам множество компьютерных игр на любой вкус и кошелек. На платформе регулярно проводят распродажи, тематические фестивали и прочие события, предусматривающие выгодные скидки на популярные тайтлы — кое-где до 95%.

Однако не обязательно тратить деньги на развлечения: Steam открывает пользователям доступ к обширной библиотеке бесплатных игр — как малоизвестных, так и культовых. Мы промониторили магазин и отобрали незначительную часть проектов, познакомиться с которыми можно без финансовых затрат.

По состоянию на субботу, 8 августа, на платформе Steam есть такие компьютерные игры в свободном доступе:

Читайте также:
  • Counter-Strike 2;
  • Dota 2;
  • PUBG: BATTLEGROUNDS;
  • Apex Legends;
  • War Thunder;
  • Overwatch;
  • Marvel Rivals;
  • The Sims 4;
  • Destiny 2;
  • Supermarket Together;
  • World of Tanks;
  • STAR WARS: The Old Republic;
  • Fallout Shelter;
  • Age of Empires III.
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Бесплатные игры в Steam. Фото: скриншот

Скидки на Skyrim и Fallout

К 40-летию основания известного американского разработчика видеоигр Bethesda на платформе Steam установили выгодные скидки на проекты студии. К примеру, комплект легендарной франшизы The Elder Scrolls, включающей Oblivion, Skyrim, Morrowind, Redguard, Battlespire и TES Online, стоит всего 1 915 грн вместо 4 018 грн (-52%).

Полное собрание игр DOOM (шутеры от первого лица) обойдется геймерам в 704 грн вместо 2 221,20 грн (-68%). А за три части культового Fallout, рассказывающего о выживании после глобальной ядерной войны, придется отдать всего 130 грн вместо 520 грн (-75%).

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит культовая игра The Sims 4. Последняя полноценная часть вышла в далеком 2014 году, однако до сих пор остается мегапопулярной. Базовую версию игры отдает геймерам бесплатно, однако дополнения стоят от 499,50 до 799,20 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие компьютерные игры отдают в Steam с большими скидками. Некоторые тайтлы стоят меньше 80 грн — и речь идет не о маленьких проектах. Выгодно стоят Black Desert Online, Need for Speed Most Wanted, Dying Light, Fallout и другие.

компьютерные игры видеоигры Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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