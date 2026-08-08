Бесплатные игры в Steam: за какие культовые проекты геймерам не нужно платить

Популярные игры отдают бесплатно в Steam: какие культовые тайтлы в свободном доступе
На цифровой платформе Steam пользователям доступны культовые игры со скидками до 90%. Однако не обязательно платить за понравившийся тайтл, поскольку некоторые отдают бесплатно. Речь идет не о демоверсии или тестовом доступе, а о полноценных проектах.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры доступны в Steam бесплатно по состоянию на субботу, 8 августа.
Бесплатные игры в Steam
Цифровой магазин предлагает геймерам множество компьютерных игр на любой вкус и кошелек. На платформе регулярно проводят распродажи, тематические фестивали и прочие события, предусматривающие выгодные скидки на популярные тайтлы — кое-где до 95%.
Однако не обязательно тратить деньги на развлечения: Steam открывает пользователям доступ к обширной библиотеке бесплатных игр — как малоизвестных, так и культовых. Мы промониторили магазин и отобрали незначительную часть проектов, познакомиться с которыми можно без финансовых затрат.
По состоянию на субботу, 8 августа, на платформе Steam есть такие компьютерные игры в свободном доступе:
- Counter-Strike 2;
- Dota 2;
- PUBG: BATTLEGROUNDS;
- Apex Legends;
- War Thunder;
- Overwatch;
- Marvel Rivals;
- The Sims 4;
- Destiny 2;
- Supermarket Together;
- World of Tanks;
- STAR WARS: The Old Republic;
- Fallout Shelter;
- Age of Empires III.
Скидки на Skyrim и Fallout
К 40-летию основания известного американского разработчика видеоигр Bethesda на платформе Steam установили выгодные скидки на проекты студии. К примеру, комплект легендарной франшизы The Elder Scrolls, включающей Oblivion, Skyrim, Morrowind, Redguard, Battlespire и TES Online, стоит всего 1 915 грн вместо 4 018 грн (-52%).
Полное собрание игр DOOM (шутеры от первого лица) обойдется геймерам в 704 грн вместо 2 221,20 грн (-68%). А за три части культового Fallout, рассказывающего о выживании после глобальной ядерной войны, придется отдать всего 130 грн вместо 520 грн (-75%).
Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит культовая игра The Sims 4. Последняя полноценная часть вышла в далеком 2014 году, однако до сих пор остается мегапопулярной. Базовую версию игры отдает геймерам бесплатно, однако дополнения стоят от 499,50 до 799,20 грн.
Также Новини.LIVE рассказывали, какие компьютерные игры отдают в Steam с большими скидками. Некоторые тайтлы стоят меньше 80 грн — и речь идет не о маленьких проектах. Выгодно стоят Black Desert Online, Need for Speed Most Wanted, Dying Light, Fallout и другие.