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Главная Экономика Культовые игры со скидками до 90%: в Steam организовали "Фестиваль киберпанка"

Культовые игры со скидками до 90%: в Steam организовали "Фестиваль киберпанка"

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:15
Большие скидки на легендарные игры: какой фестиваль начался в Steam и что с ценами
Кадр с видеоигры, карточка в руках. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

На цифровой платформе Steam геймерам предложили большие скидки на игры. Пользователей пригласили присоединиться к тематическому фестивалю, посвященному киберпанку. Тайтлы, сюжет которых разворачивается в мире высокотехнологичных антиутопий, доступны украинцам гораздо дешевле.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Какие игры отдают со скидками в Steam

До 10 августа 2026 года в цифровом магазине продлится "Фестиваль киберпанка". Событие посвящено компьютерным играм в соответствующем жанре. Украинцы могут приобрести культовые тайтлы гораздо дешевле, поучаствовать в презентациях новинок, поиграть в демоверсии, посетить онлайн-встречи с разработчиками и т.д.

Выгода распространяется на проекты разных жанров: симуляторы выживания, приключенческие экшены, детективы, головоломки и пр. По состоянию на вторник, 4 августа, пользователи Steam могут получить такие видеоигры в мире киберпанка с выгодными скидками:

  • RoboCop: Rogue City — 82 грн вместо 820 грн (-90%);
  • Watch Dogs: Legion — 137 грн вместо 915 грн (-85%);
  • X4: Foundations — 185 грн вместо 925 грн (-80%);
  • Ghostrunner — 158 грн вместо 635 грн (-75%);
  • The Ascent — 158 грн вместо 635 грн (-75%);
  • Cyberpunk 2077 — 419 грн вместо 1 399 грн (-70%);
  • Cloudpunk — 122 грн вместо 349 грн (-65%);
  • Bomb Rush Cyberfunk — 296 грн вместо 740 грн (-60%);
  • Shadows of Doubt — 206 грн вместо 515 грн (-60%);
  • BlazBlue Entropy Effect — 249 грн вместо 415 грн (-40%).
Культовые игры со скидками до 90%: в Steam организовали "Фестиваль киберпанка" - фото 1
Видеоигры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Культовые игры в мире киберпанка

Первой на ум приходит компьютерная игра в открытом мире, разработанная польской студией CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Сюжет погружает игроков в футуристическую среду, в которой нормально модифицировать собственные тела кибернетическими устройствами.

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Главному герою нужно выжить в вихре противостояния мегакорпораций, уличных банд и подпольных организаций. Еще один легендарный проект, увидевший свет в далеком 2000 году, называется Deus Ex. Игра сочетает жанры шутера от первого лица и RPG в мире киберпанка.

Уже традиционно механизм развития персонажа связан с нанотехнологическими имплантами, которые нужно вживлять в тело. Тайтл имеет множество поклонников во всем мире, любящих Deus Ex за глубокий сюжет и разнообразный геймплей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит последняя версия игры The Sims в августе 2026 года. Четвертая часть легендарного симулятора вышла в 2014 году. Базовая версия бесплатна, но за все дополнения и коллекции контента необходимо платить несколько сотен гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько заработал Маколей Калкин за съемки в двух частях "Один дома". Первый фильм принес актеру 100 тысяч долларов в 1990 году. А уже продление франшизы позволило Калкину заработать несколько миллионов долларов.

видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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