Масштабная распродажа в Steam: список игр, что отдают геймерам менее чем за 80 грн

Парни играют в игры, деньги в кошельке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В цифровом магазине Steam пользователям предложили выгодные скидки на видеоигры. Некоторые тайтлы геймеры могут приобрести очень дешево — цены упали ниже 80 грн. Мы узнали, за какие известные проекты не придется платить большие деньги по состоянию на конец июля 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о компьютерных играх в Steam, которые стоят до 80 грн.

Игры в Steam до 80 грн

Не обязательно платить за интересный тайтл несколько сотен или даже тысяч гривен. Естественно, новинки всегда стоят дорого, но можно подождать, пока внимание к проекту уменьшится, и приобрести его со скидкой. А во время тематических фестивалей или сезонных распродаж цены максимально выгодные.

Мы промониторили ассортимент цифрового магазина Steam и нашли 12 культовых игр, стоимость которых не превышает 80 грн. По состоянию на пятницу, 31 июля, геймерам отдают гораздо дешевле такие тайтлы:

Black Desert Online — 14 грн вместо 149 грн (-91%);

Hitman: Absolution — 27 грн вместо 279 грн (-90%);

Need for Speed Most Wanted — 69 грн вместо 699 грн (-90%);

Sid Meier's Civilization VI — 52 грн вместо 525 грн (-90%);

Ведьмак 2: Убийцы королей — 59 грн вместо 399 грн (-85%);

Batman: Arkham Knight — 55 грн вместо 279 грн (-80%);

Far Cry 3 — 59 грн вместо 299 грн (-80%);

Dying Light — 69 грн вместо 349 грн (-80%);

Undertale — 42 грн вместо 169 грн (-75%);

Alice: Madness Returns — 74 грн вместо 299 грн (-75%);

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — 65 грн вместо 260 грн (-75%);

Green Hell — 42 грн вместо 162 грн (-74%).

Большие скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Тематические фестивали августа

На платформе Steam ежемесячно проводятся тематические события, включающие скидки на видеоигры, презентацию новинок, предоставление доступа к демоверсиям, общение с разработчиками и пр. В августе 2026 года запланировано два фестиваля: киберпанка (3-10 августа), кеглей и колков (17-20 августа).

Читайте также:

Все тайтлы со скидками будут соответствовать указанным тематикам. Поэтому если интересуетесь конкретными проектами, стоит дождаться фестивалей и приобрести компьютерную игру дешевле. Для этого нужно присоединить к профилю в Steam банковскую карту или пополнить виртуальный кошелек.

Ранее Новини.LIVE писали о мегаскидках на видеоигры в Steam. Геймеры могли купить в цифровом магазине любимые тайтлы дешевле на 95% в июле 2026 года. Благодаря распродажам и тематическим фестивалям игры отдавали почти за бесценок.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут заработать до 10 000 грн, продав всего одну монету. Коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен за уникальные нумизматические экземпляры. Следует поискать в кошельке 5 копеек 1992 года со штампом 1.1ААк.