Масштабний розпродаж у Steam: список ігор, які віддають геймерам менш ніж за 80 грн

Хлопці грають в ігри, гроші в гаманці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В цифровому магазині Steam користувачам запропонували вигідні знижки на відеоігри. Деякі тайтли геймери можуть придбати надзвичайно дешево — ціни впали нижче 80 грн. Ми дізналися, за які відомі проєкти не доведеться платити великі гроші станом на кінець липня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про комп’ютерні ігри в Steam, які коштують до 80 грн.

Ігри в Steam до 80 грн

Не обов’язково платити за цікавий тайтл кілька сотень або навіть тисяч гривень. Звісно, новинки завжди коштують дорого, однак можна почекати, поки увага до проєкту зменшиться, і придбати його зі знижкою. А під час тематичних фестивалів або сезонних розпродажів ціни максимально вигідні.

Ми промоніторили асортимент цифрового магазину Steam і знайшли 12 культових ігор, вартість яких не перевищує 80 грн. Станом на п’ятницю, 31 липня, геймерам віддають набагато дешевше такі тайтли:

Black Desert Online — 14 грн замість 149 грн (-91%);

Hitman: Absolution — 27 грн замість 279 грн (-90%);

Need for Speed Most Wanted — 69 грн замість 699 грн (-90%);

Sid Meier’s Civilization VI — 52 грн замість 525 грн (-90%);

Відьмак 2: Убивці королів — 59 грн замість 399 грн (-85%);

Batman: Arkham Knight — 55 грн замість 279 грн (-80%);

Far Cry 3 — 59 грн замість 299 грн (-80%);

Dying Light — 69 грн замість 349 грн (-80%);

Undertale — 42 грн замість 169 грн (-75%);

Alice: Madness Returns — 74 грн замість 299 грн (-75%);

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — 65 грн замість 260 грн (-75%);

Green Hell — 42 грн замість 162 грн (-74%).

Великі знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Тематичні фестивалі серпня

На платформі Steam щомісяця проводять тематичні події, які включають знижки на відеоігри, презентацію новинок, надання доступу до демоверсій, спілкування з розробниками тощо. Протягом серпня 2026 року заплановано два фестивалі: кіберпанку (3-10 серпня), кеглів і кілків (17-20 серпня).

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Всі тайтли зі знижками будуть відповідати вказаним тематикам. Тож якщо цікавитесь конкретними проєктами, варто дочекатися фестивалів і придбати комп’ютерну гру дешевше. Для цього треба приєднати до профілю в Steam банківську картку чи поповнити віртуальний гаманець.

Раніше Новини.LIVE писали про мегазнижки на відеоігри в Steam. Геймери могли купити в цифровому магазині улюблені тайтли дешевше на 95% у липні 2026 року. Завдяки розпродажам і тематичним фестивалям ігри віддавали майже за безцінь.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заробити до 10 000 грн, продавши всього одну монету. Колекціонери готові заплатити тисячі гривень за унікальні нумізматичні екземпляри. Варто пошукати в гаманці 5 копійок 1992 року за штампом 1.1ААк.