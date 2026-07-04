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Головна Економіка Знижки на відеоігри до 95%: що можна купити в Steam майже за безцінь у липні

Знижки на відеоігри до 95%: що можна купити в Steam майже за безцінь у липні

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 15:15
Літній розпродаж ігор у Steam триває: що геймери можуть купити зі знижками до 95%
Ігри зі знижками в Steam. Фото: Pexels, Steam. Колаж: Новини.LIVE

В цифровому магазині Steam триває масштабний сезонний розпродаж — Summer Sale 2026. Сотні культових і маловідомих ігор доступні геймерам зі знижками до 95%. Ми дізналися, які тайтли можна придбати набагато дешевше станом на початок липня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Steam.

Мегазнижки на відеоігри в Steam

Чотири рази протягом року на платформі влаштовують сезонний розпродаж тайтлів. Влітку 2026-го подія припала на кінець червня — початок липня. Summer Sale передбачає масштабне зниження цін на сотні проєктів — як всесвітньо популярні, так і маловідомі.

Ми промоніторили Steam і дізналися, які комп’ютерні ігри доступні користувачам цифрового магазину набагато дешевше. Вигідні знижки станом на суботу, 4 липня, встановлені на:

  • Metro 2033 Redux — 26 грн замість 533 грн (-95%);
  • Black Desert — 14 грн замість 149 грн (-91%);
  • DRAGON BALL XENOVERSE 2 — 59 грн замість 599 грн (-90%);
  • Assetto Corsa Competizione — 99 грн замість 999 грн (-90%);
  • Dead Space — 149 грн замість 1 499 грн (-90%);
  • Ghostwire: Tokyo — 96 грн замість 969 грн (-90%);
  • A Plague Tale: Innocence — 84 грн замість 849 грн (-90%);
  • Plague Inc: Evolved — 32 грн замість 325 грн (-90%);
  • Far Cry 4 — 45 грн замість 459 грн (-90%);
  • Bendy and the Dark Revival — 38 грн замість 389 грн (-90%);
  • Call of Duty: Modern Warfare II — 237 грн замість 2 375 грн (-90%);
  • The Quarry — 149 грн замість 1 499 грн (-90%).
Знижки на відеоігри до 95%: що можна купити в Steam майже за безцінь у липні - фото 1
Вигідні знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Розпродаж ігор триватиме до 9 липня 2026 року включно. Щоб купити тайтл, необхідно зареєструватися на сайті, прикріпити банківську картку чи поповнити внутрішній гаманець. Далі потрібно вибрати гру, додати у власну бібліотеку, оплатити і завантажити на сервер.

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До речі, після Summer Sale заплановані ще дві події: "Фестиваль соціальної дедукції" (з 13 по 16 липня) та "Фестиваль поїздів" (з 20 по 27 липня). Вони передбачають вигідні знижки на тайтли відповідного тематичного спрямування, а також презентації новинок, безплатний доступ до демоверсій, онлайн-зустрічі з розробниками і багато іншого.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що для купівлі відеоігор у Steam необхідна банківська картка. Однак її можуть заблокувати без попередження. Фінансові установи накладають обмеження у випадку великої кількості переказів, здійснення нетипових транзакцій тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, що техніка Apple суттєво подорожчала у США. До України підвищені ціни не дійшли, однак дистриб’ютори будуть змушені їх переглянути з часом. Вартість гаджетів довелося підняти через дефіцит чипів пам’яті.

відеоігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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