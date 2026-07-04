Летняя распродажа игр в Steam продолжается: что геймеры могут купить со скидками до 95%

Игры со скидками в Steam. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

В цифровом магазине Steam проходит масштабная сезонная распродажа — Summer Sale 2026. Сотни культовых и малоизвестных игр доступны геймерам со скидками до 95%. Мы узнали, какие тайтлы можно приобрести значительно дешевле по состоянию на начало июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Steam.

Мегаскидки на видеоигры в Steam

Четыре раза в течение года на платформе устраивают сезонную распродажу тайтлов. Летом 2026-го мероприятие пришлось на конец июня — начало июля. Summer Sale предполагает масштабное снижение цен на сотни проектов — как всемирно популярные, так и малоизвестные.

Мы промониторили Steam и узнали, какие компьютерные игры доступны пользователям цифрового магазина значительно дешевле. Выгодные скидки по состоянию на субботу, 4 июля, установлены на:

Metro 2033 Redux — 26 грн вместо 533 грн (-95%);

Black Desert — 14 грн вместо 149 грн (-91%);

DRAGON BALL XENOVERSE 2 — 59 грн вместо 599 грн (-90%);

Assetto Corsa Competizione — 99 грн вместо 999 грн (-90%);

Dead Space — 149 грн вместо 1 499 грн (-90%);

Ghostwire: Tokyo — 96 грн вместо 969 грн (-90%);

A Plague Tale: Innocence — 84 грн вместо 849 грн (-90%);

Plague Inc: Evolved — 32 грн вместо 325 грн (-90%);

Far Cry 4 — 45 грн вместо 459 грн (-90%);

Bendy and the Dark Revival — 38 грн вместо 389 грн (-90%);

Call of Duty: Modern Warfare II — 237 грн вместо 2 375 грн (-90%);

The Quarry — 149 грн вместо 1 499 грн (-90%).

Выгодные скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Распродажа продлится до 9 июля 2026 года включительно. Чтобы купить тайтл, необходимо зарегистрироваться на сайте, привязать банковскую карту или пополнить внутренний кошелек. Далее нужно выбрать игру, добавить в свою библиотеку, оплатить и загрузить на сервер.

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Кстати, после Summer Sale запланированы еще два мероприятия: "Фестиваль социальной дедукции" (с 13 по 16 июля) и "Фестиваль поездов" (с 20 по 27 июля). Они предусматривают выгодные скидки на тайтлы соответствующей тематики, а также презентации новинок, бесплатный доступ к демоверсиям, онлайн-встречи с разработчиками и многое другое.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что для покупки видеоигр в Steam необходима банковская карта. Однако ее могут заблокировать без предупреждения. Финансовые учреждения налагают ограничения в случае большого количества переводов, совершения нетипичных транзакций и т. п.

Также Новини.LIVE сообщали, что техника Apple существенно подорожала в США. В Украину повышенные цены пока не дошли, однако дистрибьюторы будут вынуждены их пересмотреть со временем. Стоимость гаджетов пришлось повысить из-за дефицита чипов памяти.