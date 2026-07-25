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Главная Экономика Осталось 3 дня: какие компьютерные игры можно купить в Steam со скидками до 90%

Осталось 3 дня: какие компьютерные игры можно купить в Steam со скидками до 90%

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 16:10
Выгодные скидки на игры в Steam: для геймеров устроили тематическую распродажу
Поезд в пути, геймеры, банковская карта. Фото: Steam, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

До 27 июля 2026 года включительно на портале Steam действуют выгодные скидки на видеоигры. Пользователям предложили акции в рамках тематического фестиваля. Мы узнали, какие тайтлы могут приобрести украинские геймеры по сниженным ценам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на цифровой магазин Steam.

Игры со скидками в Steam

На портале регулярно устраивают распродажи компьютерных игр, приурочивая акционные предложения к тематическим фестивалям. До 27 июля включительно продлится Train Fest — событие, объединившее ценителей тайтлов о поездах, железной дороге, пассажирских перевозках и т. д.

Геймерам доступны намного дешевле симуляторы машиниста, экономические стратегии о развитии железнодорожной станции, головоломки с путями и многие другие проекты. Кроме того, пользователи Steam могут узнать о тематических новинках, поиграть в демоверсии, посетить презентации и встречи с разработчиками.

По состоянию на субботу, 25 июля, украинским геймерам предлагают такие компьютерные игры о поездах и железной дороге с выгодными скидками:

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Осталось 3 дня: какие компьютерные игры можно купить в Steam со скидками до 90% - фото 1
Скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Следующие тематические события запланированы на август, в частности Фестиваль киберпанка (3-10 августа), а также Фестиваль кеглей и кольев (17-20 августа). Чтобы купить игру со скидкой, необходимо авторизоваться в цифровом магазине, привязать банковскую карту к профилю или напрямую пополнить кошелек, добавить тайтл в свою библиотеку, оплатить его и установить.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о самых дорогих отелях Тенерифе. Украинцы могут отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено". Остров в Атлантическом океане предлагает немало вариантов для иностранцев, которые ищут развлечений или спокойствия в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что абонентам lifecell предложили уникальную услугу. Они могут перенести мобильный номер в сеть с помощью функционала приложения "Дія". По состоянию на июль 2026 года только lifecell предоставляет подобный сервис.

видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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