Выгодные скидки на игры в Steam: для геймеров устроили тематическую распродажу

Поезд в пути, геймеры, банковская карта. Фото: Steam, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

До 27 июля 2026 года включительно на портале Steam действуют выгодные скидки на видеоигры. Пользователям предложили акции в рамках тематического фестиваля. Мы узнали, какие тайтлы могут приобрести украинские геймеры по сниженным ценам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на цифровой магазин Steam.

Игры со скидками в Steam

На портале регулярно устраивают распродажи компьютерных игр, приурочивая акционные предложения к тематическим фестивалям. До 27 июля включительно продлится Train Fest — событие, объединившее ценителей тайтлов о поездах, железной дороге, пассажирских перевозках и т. д.

Геймерам доступны намного дешевле симуляторы машиниста, экономические стратегии о развитии железнодорожной станции, головоломки с путями и многие другие проекты. Кроме того, пользователи Steam могут узнать о тематических новинках, поиграть в демоверсии, посетить презентации и встречи с разработчиками.

По состоянию на субботу, 25 июля, украинским геймерам предлагают такие компьютерные игры о поездах и железной дороге с выгодными скидками:

Читайте также:

Transport Fever — 60 грн вместо 600 грн (-90%);

Railroad Corporation — 126 грн вместо 700 грн (-82%);

Train Sim World 6 — 185 грн вместо 925 грн (-80%);

Transport Fever 2 — 148 грн вместо 740 грн (-80%);

Train Simulator Classic — 120 грн вместо 600 грн (-80%);

RAILGRADE — 150 грн вместо 600 грн (-75%);

Rail Route — 206 грн вместо 515 грн (-60%);

Victoria 3 — 934 грн вместо 1 869 грн (-50%);

Railway Empire 2 — 499 грн вместо 999 грн (-50%).

Скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Следующие тематические события запланированы на август, в частности Фестиваль киберпанка (3-10 августа), а также Фестиваль кеглей и кольев (17-20 августа). Чтобы купить игру со скидкой, необходимо авторизоваться в цифровом магазине, привязать банковскую карту к профилю или напрямую пополнить кошелек, добавить тайтл в свою библиотеку, оплатить его и установить.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о самых дорогих отелях Тенерифе. Украинцы могут отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено". Остров в Атлантическом океане предлагает немало вариантов для иностранцев, которые ищут развлечений или спокойствия в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что абонентам lifecell предложили уникальную услугу. Они могут перенести мобильный номер в сеть с помощью функционала приложения "Дія". По состоянию на июль 2026 года только lifecell предоставляет подобный сервис.