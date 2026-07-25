Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Самые дорогие отели Тенерифе: сколько стоит all inclusive на райском острове

Самые дорогие отели Тенерифе: сколько стоит all inclusive на райском острове

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 10:05
Незабываемый отдых на Тенерифе: какие отели самые дорогие и за что платят туристы (фото)
Отели на острове Тенерифе, столик с едой. Фото: Tripadvisor, Booking. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы, планируя летний отдых, выбирают бюджетные курорты. А кто-то бронирует номера в самых дорогих отелях, чтобы получить качественное обслуживание и максимальный сервис. Среди популярных, но недешевых направлений в августе 2026 года — так называемый "остров вечной весны".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых на Тенерифе и что получают гости самых дорогих отелей острова.

Поездка на остров Тенерифе

Он входит в архипелаг Канарских островов, расположенных в Атлантическом океане у побережья Африки (принадлежит Испании). Его неофициально называют "островом вечной весны" из-за комфортной температуры в течение всех сезонов года.

Отдых на Тенерифе сочетает европейский сервис с невероятно красивыми природными ландшафтами. Пляжный сезон длится с мая по октябрь, однако благоприятные погодные условия позволяют комфортно проводить время на острове даже зимой, поскольку температура редко опускается ниже +20 градусов.

Помимо пляжного отдыха, туристы могут проводить время в аквапарке, ботаническом саду, на экскурсиях, в ночных клубах, развлекательных центрах и т. д. Скучать гостям и жителям Тенерифе точно не придется.

Читайте также:

Самые дорогие отели Тенерифе

Забронировать номер можно с помощью специальных сервисов, в частности Booking. Одним из самых дорогих является JOIA Salomé by Iberostar, который принимает только взрослых гостей. То есть с детьми поселиться нельзя. За улучшенный люкс с видом на море придется заплатить около 1 000 долларов.

Самые дорогие отели Тенерифе: сколько стоит all inclusive на райском острове - фото 1
Отель JOIA Salomé by Iberostar на Тенерифе. Фото: скриншот

За такие деньги туристы получают:

  • два бассейна;
  • SPA-центр и оздоровительные процедуры;
  • шесть ресторанов;
  • парковочные места;
  • фитнес-центр;
  • бар;
  • живую музыку;
  • прокат автомобилей и т. д.

Еще один пятизвездочный отель на острове Тенерифе — Hard Rock. Он расположен на побережье в тихом жилом районе Коста-Адехе. На территории отеля есть четыре бассейна для взрослых и детей, терраса для загара, сад, детский клуб, игровые комнаты, площадки для занятий спортом, SPA-центр.

Самые дорогие отели Тенерифе: сколько стоит all inclusive на райском острове - фото 2
Отель Hard Rock на острове Тенерифе. Фото: скриншот

Также гостям предлагают живую музыку, вечерние развлекательные программы, услуги консьержа, оздоровительные процедуры, активные развлечения и т. д. Стоимость проживания за одну ночь в номере Делюкс Rock Royalty составляет 33 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где могут отдохнуть украинцы, кроме Турции и Болгарии. На выбор туристов — немало курортов по системе обслуживания "все включено". Среди бюджетных направлений — Египет, Греция, Албания, Румыния и Черногория.

Также Новини.LIVE рассказывали, где могут отдохнуть украинские пенсионеры. Бархатный сезон стартует уже в конце августа 2026 года. Это лучший период для поездки на море, поскольку летняя жара спадает, а туристов становится меньше.

отдых гостиницы курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации