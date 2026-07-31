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Главная Экономика Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина: какие гонорары получил за фильмы "Один дома"

Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина: какие гонорары получил за фильмы "Один дома"

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 11:10
Маколей Калкин из "Один дома" может похвастаться гонорарами: сколько получил за роль Кевина
Актер Маколей Калкин, кадр из фильма. Фото: Reuters, YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Доходы украинских актеров от одного фильма по состоянию на 2026 год несопоставимы с гонорарами голливудских звезд даже 35 лет назад. Появилась инсайдерская информация о возможном возвращении Маколея Калкина к роли Кевина Маккалистера в новой части "Один дома". Интересно узнать, сколько удалось заработать юному актеру за двух легендарных фильмах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими были гонорары Маколея Калкина в десятилетнем возрасте.

Заработок за фильм "Один дома"

Первая часть рождественской франшизы "Один дома" имела ошеломляющий успех. Она вышла в далеком 1990 году, собрав в прокате около 476,7 млн долларов, что по состоянию на 2024 год эквивалентно 1,15 млрд долларов с учетом инфляции.

По данным специализированного портала Lad Bible, первый фильм принес актеру Маколею Калкину, сыгравшему главного героя Кевина Маккалистера, примерно 100 000 долларов. Стоит понимать, что в 1990 году эта сумма имела гораздо большую "ценность", чем в 2026-м, особенно для десятилетнего мальчика.

Гонорар Калкина за "Один дома 2"

Успех первой части неизбежно привел к выходу в прокат продолжения — "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" был представлен публике в 1992 году. Очевидно, актеры уже могли требовать более высокие гонорары за съемки, учитывая интерес зрителей.

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Несмотря на меньшие кассовые сборы — 359 млн долларов — Маколею Калкину заплатили 4,5 млн долларов за участие во второй части франшизы. Однако актер заработал гораздо больше: в его контракте прописали специальный пункт о получении 5% дохода от проката.

"Это означает, что доля Калкина от кассовых сборов составила 17,95 млн долларов. С учетом инфляции эта сумма составила колоссальные 31,71 млн фунтов стерлингов в 2024 году", — говорится в Lad Bible.

Именно поэтому в интервью актер признавался, что продолжение франшизы нравится ему гораздо больше. Не из-за сюжета, локаций или персонажей, а благодаря большому гонорару.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на чем зарабатывает солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион. Она получает доходы от концертов, а также имеет пенсионное обеспечение и сдает в аренду земельные паи. Выплаты от государства составляют 10 500 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой лом выгоднее всего сдавать в августе 2026 года. Максимальную прибыль украинцы могут получить от цветных металлов. Лучший вариант — сдавать на переработку медь, которую легко найти в домашних условиях.

актеры гонорары фильмы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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