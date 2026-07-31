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Головна Економіка Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна: які гонорари отримав за фільми "Сам удома"

Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна: які гонорари отримав за фільми "Сам удома"

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 11:10
Маколей Калкін із "Сам удома" може похизуватися гонорарами: скільки отримав за роль Кевіна
Актор Маколей Калкін, кадр із фільму. Фото: Reuters, YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Доходи українських акторів від одного фільму станом на 2026 рік не можна порівняти з гонорарами зірок Голлівуду навіть 35 років тому. З’явилася інсайдерська інформація про можливе повернення Маколея Калкіна до ролі Кевіна Маккалістера в новій частині "Сам удома". Цікаво дізнатися, скільки вдалося заробити юному актору на двох легендарних фільмах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими були гонорари Маколея Калкіна в десятирічному віці.

Заробіток за фільм "Сам удома"

Перша частина різдвяної франшизи "Сам удома" мала приголомшливий успіх. Вона вийшла в далекому 1990 році, зібравши в прокаті близько 476,7 млн доларів, що станом на 2024 рік було еквівалентно 1,15 млрд доларів з урахуванням інфляції.

За даними на спеціалізованому порталі Lad Bible, перший фільм приніс актору Маколею Калкіну, який зіграв головного героя Кевіна Маккалістера, приблизно 100 000 доларів. Варто розуміти, що в 1990 році ця сума мала значно більшу "цінність", ніж у 2026-му, особливо для десятирічного хлопчика.

Гонорар Калкіна за "Сам удома 2"

Успіх першої частини незворотно призвів до виходу в прокат продовження — "Сам удома: Загублений у Нью-Йорку" презентували публіці в 1992 року. Очевидно, актори вже могли вимагати більші гонорари за зйомки, враховуючи зацікавленість глядачів.

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Попри менші касові збори — 359 млн доларів — Маколею Калкіну заплатили 4,5 млн доларів за участь у другій частині франшизи. Однак заробив актор набагато більше: в його контракті прописали спеціальний пункт про отримання 5% від доходу з прокату.

"Це означає, що частка Калкіна від касових зборів склала 17,95 млн доларів. З урахуванням інфляції сума коштувала колосальні 31,71 млн фунтів стерлінгів у 2024 році", — йдеться в Lad Bible.

Саме тому в інтерв’ю актор зізнавався, що продовження франшизи подобається йому набагато більше. Не через історію, локації або персонажів, а завдяки великому гонорару.

Що ще варто знати українцям

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актори гонорари фільми
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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