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Головна Економіка Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam організували "Фестиваль кіберпанку"

Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam організували "Фестиваль кіберпанку"

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 18:15
Великі знижки на легендарні ігри: який фестиваль розпочався у Steam і що з цінами
Кадр із відеогри, картка в руках. Фото: Pexels, Steam. Колаж: Новини.LIVE

На цифровій платформі Steam геймерам запропонували великі знижки на ігри. Користувачів запросили долучитися до тематичного фестивалю, присвяченого кіберпанку. Тайтли, сюжет яких розгортається у світі високотехнологічних антиутопій, доступні українцям набагато дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Які ігри віддають зі знижками у Steam

До 10 серпня 2026 року в цифровому магазині триватиме "Фестиваль кіберпанку". Подія присвячена комп'ютерним іграм у відповідному жанрі. Українці можуть придбати культові тайтли набагато дешевше, взяти участь у презентаціях новинок, пограти у демоверсії, відвідати онлайн-зустрічі з розробниками тощо.

Вигода поширюється на проєкти різних жанрів: симулятори виживання, пригодницькі екшени, детективи, головоломки тощо. Станом на вівторок, 4 серпня, користувачі Steam можуть отримати такі відеоігри у світі кіберпанку з вигідними знижками:

  • RoboCop: Rogue City — 82 грн замість 820 грн (-90%);
  • Watch Dogs: Legion — 137 грн замість 915 грн (-85%);
  • X4: Foundations — 185 грн замість 925 грн (-80%);
  • Ghostrunner — 158 грн замість 635 грн (-75%);
  • The Ascent — 158 грн замість 635 грн (-75%);
  • Cyberpunk 2077 — 419 грн замість 1 399 грн (-70%);
  • Cloudpunk — 122 грн замість 349 грн (-65%);
  • Bomb Rush Cyberfunk — 296 грн замість 740 грн (-60%);
  • Shadows of Doubt — 206 грн замість 515 грн (-60%);
  • BlazBlue Entropy Effect — 249 грн замість 415 грн (-40%).
Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam організували "Фестиваль кіберпанку" - фото 1
Відеоігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Культові ігри у світі кіберпанку

Найпершою на думку спадає комп'ютерна гра у відкритому світі, розроблена польською студією CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Сюжет занурює гравців у футуристичне середовище, в якому нормально модифікувати власні тіла кібернетичними пристроями.

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Головному герою потрібно вижити у вихорі протистояння мегакорпорацій, вуличних банд та підпільних організацій. Ще один легендарний проєкт, який побачив світ у далекому 2000 році, має назву Deus Ex. Гра поєднує жанри шутера від першої особи та RPG у світі кіберпанку.

Вже традиційно механізм розвитку персонажа пов'язаний з нанотехнологічними імплантами, які потрібно вживлювати в тіло. Тайтл має безліч шанувальників у всьому світі, які люблять Deus Ex за глибокий сюжет і різноманітний геймплей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує остання версія гри The Sims у серпні 2026 року. Четверта частина легендарного симулятора життя вийшла у 2014 році. Базова версія є безплатною, але за всі доповнення і колекції контенту необхідно платити кілька сотень гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки заробив Маколей Калкін за зйомки у двох частинах "Сам удома". Перший фільм приніс актору 100 000 доларів в 1990 році. А вже продовження франшизи дозволило Калкіну заробити кілька мільйонів доларів.

відеоігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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