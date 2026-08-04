Великі знижки на легендарні ігри: який фестиваль розпочався у Steam і що з цінами

Кадр із відеогри, картка в руках. Фото: Pexels, Steam. Колаж: Новини.LIVE

На цифровій платформі Steam геймерам запропонували великі знижки на ігри. Користувачів запросили долучитися до тематичного фестивалю, присвяченого кіберпанку. Тайтли, сюжет яких розгортається у світі високотехнологічних антиутопій, доступні українцям набагато дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Які ігри віддають зі знижками у Steam

До 10 серпня 2026 року в цифровому магазині триватиме "Фестиваль кіберпанку". Подія присвячена комп'ютерним іграм у відповідному жанрі. Українці можуть придбати культові тайтли набагато дешевше, взяти участь у презентаціях новинок, пограти у демоверсії, відвідати онлайн-зустрічі з розробниками тощо.

Вигода поширюється на проєкти різних жанрів: симулятори виживання, пригодницькі екшени, детективи, головоломки тощо. Станом на вівторок, 4 серпня, користувачі Steam можуть отримати такі відеоігри у світі кіберпанку з вигідними знижками:

RoboCop: Rogue City — 82 грн замість 820 грн (-90%);

Watch Dogs: Legion — 137 грн замість 915 грн (-85%);

X4: Foundations — 185 грн замість 925 грн (-80%);

Ghostrunner — 158 грн замість 635 грн (-75%);

The Ascent — 158 грн замість 635 грн (-75%);

Cyberpunk 2077 — 419 грн замість 1 399 грн (-70%);

Cloudpunk — 122 грн замість 349 грн (-65%);

Bomb Rush Cyberfunk — 296 грн замість 740 грн (-60%);

Shadows of Doubt — 206 грн замість 515 грн (-60%);

BlazBlue Entropy Effect — 249 грн замість 415 грн (-40%).

Відеоігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Культові ігри у світі кіберпанку

Найпершою на думку спадає комп'ютерна гра у відкритому світі, розроблена польською студією CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Сюжет занурює гравців у футуристичне середовище, в якому нормально модифікувати власні тіла кібернетичними пристроями.

Читайте також:

Головному герою потрібно вижити у вихорі протистояння мегакорпорацій, вуличних банд та підпільних організацій. Ще один легендарний проєкт, який побачив світ у далекому 2000 році, має назву Deus Ex. Гра поєднує жанри шутера від першої особи та RPG у світі кіберпанку.

Вже традиційно механізм розвитку персонажа пов'язаний з нанотехнологічними імплантами, які потрібно вживлювати в тіло. Тайтл має безліч шанувальників у всьому світі, які люблять Deus Ex за глибокий сюжет і різноманітний геймплей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує остання версія гри The Sims у серпні 2026 року. Четверта частина легендарного симулятора життя вийшла у 2014 році. Базова версія є безплатною, але за всі доповнення і колекції контенту необхідно платити кілька сотень гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки заробив Маколей Калкін за зйомки у двох частинах "Сам удома". Перший фільм приніс актору 100 000 доларів в 1990 році. А вже продовження франшизи дозволило Калкіну заробити кілька мільйонів доларів.