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Головна Економіка Вигідні знижки до 50%: скільки коштує остання версія гри The Sims

Вигідні знижки до 50%: скільки коштує остання версія гри The Sims

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 13:06
Культовий симулятор The Sims 4 зі знижками: скільки коштує гра та який має вигляд
Геймери грають в ігри, кадр з The Sims 4. Фото: Pexels, Steam. Колаж: Новини.LIVE

Однією з найпопулярніших комп’ютерних ігор довгий час залишається симулятор життя The Sims. Остання повноцінна частина, розроблена Maxis та видана Electronic Arts, побачила світ у далекому 2014 році. Ми розібралися, скільки коштує The Sims 4 для українських геймерів станом на кінець липня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що пропонує The Sims 4 та в яку суму обійдеться геймерам.

Безплатна версія і додатковий контент

Гра є популярним у всьому світі симулятором звичайного життя людей. Головна механіка пов’язана зі створенням віртуальних персонажів, будівництвом житла і керуванням їх діями. The Sims 4 пропонує геймерам великий набір інструментів, які допомагають створювати унікальний процес життєдіяльності.

Вигідні знижки до 50%: скільки коштує остання версія гри The Sims - фото 1
Кадр із гри The Sims 4. Фото: Steam

Для ознайомлення з основними можливостями гри безплатно доступна базова версія. Водночас існує велика кількість доповнень, колекцій, комплектів і каталогів, які розширюють контент, додаючи нові території, погоді умови, домашніх тварин, предмети інтер’єру, будівлі та навіть магію.

Скільки коштують доповнення для The Sims 4

Розробники випустили десятки великих доповнень, і за кожне потрібно платити. Серед найбільш популярних наборів із новим контентом можна виділити:

Читайте також:
  • "Пори року" — відбувається зміна погодних умов, система генерує дощ або сніг;
  • "Коти і собаки" — персонажі можуть заводити домашніх тварин і водити їх у ветеринарну клініку;
  • "Життя у місті" — сімси можуть мешкати у квартирі великого мегаполіса, відвідувати місцеві фестивалі;
  • "Університет" — хто скучив за навчанням, може відправити персонажів у заклад вищої освіти і поселити в гуртожиток.
Вигідні знижки до 50%: скільки коштує остання версія гри The Sims - фото 2
Знижки на доповнення для The Sims 4. Фото: скриншот

На офіційному сайті Electronic Arts вказані ціни на весь додатковий контент. Масштабні доповнення коштують від 499,50 до 799,20 грн (діють знижки 20-50% станом на п’ятницю, 31 липня). В цифровому магазині Steam користувачі можуть придбати великий комплект (49 продуктів) за 8 530 грн замість 14 421 грн (-41%).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які комп’ютерні ігри в Steam можна придбати менш ніж за 80 грн. У цифровому магазині організували масштабний розпродаж тайтлів. Знижки встановили на рівні 75-90% станом на п’ятницю, 31 липня.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки заробив Маколей Калкін за зйомки у двох фільмах "Сам удома". Гонорар актора за першу частину склав усього 100 000 доларів. А продовження франшизи принесло молодій зірці Голлівуду десятки мільйонів доларів.

відеоігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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