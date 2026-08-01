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Выгодные скидки до 50%: сколько стоит последняя версия игры The Sims

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 13:06
Культовый симулятор The Sims 4 со скидками: сколько стоит игра и как она выглядит
Геймеры играют в игры, кадр из The Sims 4. Фото: Pexels, Steam. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из самых популярных компьютерных игр на протяжении долгого времени остается симулятор жизни The Sims. Последняя полноценная часть, разработанная Maxis и выпущенная Electronic Arts, вышла в свет еще в 2014 году. Мы выяснили, сколько стоит The Sims 4 для украинских геймеров по состоянию на конец июля 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что предлагает The Sims 4 и во сколько обойдется геймерам.

Бесплатная версия и дополнительный контент

Игра представляет собой популярный во всем мире симулятор повседневной жизни людей. Основная механика связана с созданием виртуальных персонажей, строительством жилья и управлением их действиями. The Sims 4 предлагает геймерам обширный набор инструментов, которые помогают создавать уникальный процесс жизнедеятельности.

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Кадр из игры The Sims 4. Фото: Steam

Для ознакомления с основными возможностями игры бесплатно доступна базовая версия. В то же время существует большое количество дополнений, коллекций, наборов и каталогов, которые расширяют контент, добавляя новые территории, погодные условия, домашних животных, предметы интерьера, здания и даже магию.

Сколько стоят дополнения для The Sims 4

Разработчики выпустили десятки крупных дополнений, и за каждое из них нужно платить. Среди наиболее популярных наборов с новым контентом можно выделить:

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  • "Времена года" — меняются погодные условия, система генерирует дождь или снег;
  • "Кошки и собаки" — персонажи могут заводить домашних животных и водить их в ветеринарную клинику;
  • "Жизнь в городе" — симсы могут жить в квартире большого мегаполиса, посещать местные фестивали;
  • "Университет" — кто соскучился по учебе, может отправить персонажей в высшее учебное заведение и поселить в общежитие.
Выгодные скидки до 50%: сколько стоит последняя версия игры The Sims - фото 2
Скидки на дополнения для The Sims 4. Фото: скриншот

На официальном сайте Electronic Arts указаны цены на весь дополнительный контент. Масштабные дополнения стоят от 499,50 до 799,20 грн (действуют скидки 20-50% по состоянию на пятницу, 31 июля). В цифровом магазине Steam пользователи могут приобрести большой набор (49 продуктов) за 8 530 грн вместо 14 421 грн (-41%).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие компьютерные игры в Steam можно приобрести менее чем за 80 грн. В цифровом магазине организовали масштабную распродажу тайтлов. Скидки установили на уровне 75-90% по состоянию на пятницу, 31 июля.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько заработал Маколей Калкин за съемки в двух фильмах "Один дома". Гонорар актера за первую часть составил всего 100 000 долларов. А продолжение франшизы принесло молодой звезде Голливуда десятки миллионов долларов.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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