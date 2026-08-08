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Головна Економіка Популярні ігри віддають безплатно в Steam: які культові тайтли у вільному доступі

Популярні ігри віддають безплатно в Steam: які культові тайтли у вільному доступі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 19:15
Безплатні ігри в Steam: за які культові проєкти геймерам не потрібно платити
Хлопець за комп'ютером, ігровий ноутбук, банківська карта. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На цифровій платформі Steam користувачам доступні культові ігри зі знижками до 90%. Однак не обов’язково платити за тайтл, який сподобався, оскільки деякі віддають безплатно. Йдеться не про демоверсію чи тестовий доступ, а про повноцінні проєкти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які відеоігри доступні в Steam безплатно станом на суботу, 8 серпня.

Безплатні ігри в Steam

Цифровий магазин пропонує геймерам безліч комп’ютерних ігор на будь-який смак і гаманець. На платформі регулярно проводять розпродажі, тематичні фестивалі та інші події, які передбачають вигідні знижки на популярні тайтли — подекуди до 95%.

Однак не обов’язкового витрачати гроші на розваги: Steam відкриває користувачам доступ до великої бібліотеки безплатних ігор — як маловідомих, так і культових. Ми промоніторили магазин і відібрали незначну частину проєктів, познайомитись з якими можна без жодних фінансових витрат.

Станом на суботу, 8 серпня, на платформі Steam присутні такі комп’ютерні ігри у вільному доступі:

Читайте також:
  • Counter-Strike 2;
  • Dota 2;
  • PUBG: BATTLEGROUNDS;
  • Apex Legends;
  • War Thunder;
  • Overwatch;
  • Marvel Rivals;
  • The Sims 4;
  • Destiny 2;
  • Supermarket Together;
  • World of Tanks;
  • STAR WARS: The Old Republic;
  • Fallout Shelter;
  • Age of Empires III.
Популярні ігри віддають безплатно в Steam: які культові тайтли у вільному доступі - фото 1
Безплатні ігри в Steam. Фото: скриншот

Знижки на Skyrim і Fallout

До 40-ї річниці заснування відомого американського розробника відеоігор Bethesda на платформі Steam встановили вигідні знижки на проєкти студії. Наприклад, комплект легендарної франшизи The Elder Scrolls, яка включає Oblivion, Skyrim, Morrowind, Redguard, Battlespire і TES Online, коштує всього 1 915 грн замість 4 018 грн (-52%).

Повне зібрання ігор DOOM (шутери від першої особи) обійдеться геймерам у 704 грн замість 2 221,20 грн (-68%). А за три частини культового Fallout, які розповідають про виживання після глобальної ядерної війни, доведеться віддати всього 130 грн замість 520 грн (-75%).

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує культова гра The Sims 4. Остання повноцінна частина вийшла в далекому 2014 році, однак досі залишається мегапопулярною. Базову версію гри віддають геймерам безплатно, однак доповнення коштують від 499,50 до 799,20 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, які комп’ютерні ігри віддають у Steam з великими знижками. Деякі тайтли коштують менше 80 грн — і йдеться не про маленькі проєкти. Вигідно коштують Black Desert Online, Need for Speed Most Wanted, Dying Light, Fallout та інші.

комп'ютерні ігри відеоігри Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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