В Steam предложили игры со скидками до 85%: какие тайтлы стоят намного дешевле

Игры со скидками до 85%: в Steam стартовал тематический фестиваль
В цифровом магазине Steam стартовал новый тематический фестиваль, который продлится до 20 августа 2026 года включительно. Мероприятие посвящено компьютерным играм, где основной геймплей заключается в сбивании мишеней, бросании мячей и наборе очков за удачные попытки. На большое количество тайтлов установлены выгодные скидки до 85%. Мы узнали, что украинские геймеры могут приобрести гораздо дешевле.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.
Тематический фестиваль в Steam
С 17 по 20 августа проходит "Фестиваль кеглей и кольев" (Pins & Pegs Fest), в рамках которого предлагаются сниженные цены на игры соответствующей тематики. Речь идет о тайтлах различных жанров: от классического боулинга или пинбола до уникальных рогаликов, механики пачинко и спортивных симуляторов.
Пользователи цифровой платформы могут не только приобрести видеоигры со скидками, но и получить доступ к демоверсиям, познакомиться с новинками, принять участие в презентациях и пр. В рамках тематического фестиваля геймерам предложили выгодные цены на такие культовые и малоизвестные проекти:
- Bomb Bowling — 19 грн вместо 124 грн (-85%);
- ANOIX — 17 грн вместо 99 грн (-83%);
- Peggle Deluxe — 29 грн вместо 149 грн (-81%);
- Zup! S — 17 грн вместо 50 грн (-66%);
- PBA Pro Bowling 2026 — 296 грн вместо 740 грн (-60%);
- Ballionaire — 114 грн вместо 285 грн (-60%);
- DEMON'S TILT — 139 грн вместо 279 грн (-50%);
- PEG — 13 грн вместо 26 грн (-50%);
- Brick Breaker Infinity — 13 грн вместо 26 грн (-50%);
- Peglin — 240 грн вместо 400 грн (-40%).
Для покупки видеоигры необходимо пополнить виртуальный кошелек или привязать банковскую карту к своему акаунту. Добавив желаемый тайтл в библиотеку, нужно его оплатить, после чего установить. Далее можно наслаждаться игрой без ограничений.
Еще три тематических фестиваля запланированы на сентябрь 2026 года, а начала октября с нетерпением ждут все геймеры, поскольку состоится Осенняя распродажа Steam — одна из четырех в этом году. Пользователям предоставят скидки до 95% на огромное количество мегапопулярных и нишевых проектов.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые игры раздают в Steam бесплатно. Мы узнали, за какие игры пользователям цифрового магазина платить не нужно. В свободном доступе находятся известные проекты с многомиллионной базой фанатов.
Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит последняя версия игры The Sims 4. За базовый набор платить не нужно, однако дополнения, коллекции и наборы требуют финансовых затрат. На официальном сайте производителя диапазон цен находится в пределах 499,50-799,20 грн, а в Steam можно приобрести большой комплект из 49-ти продуктов.