В Steam предложили игры со скидками до 85%: какие тайтлы стоят намного дешевле

Парень сидит за компьютером. Фото: Pixabay

В цифровом магазине Steam стартовал новый тематический фестиваль, который продлится до 20 августа 2026 года включительно. Мероприятие посвящено компьютерным играм, где основной геймплей заключается в сбивании мишеней, бросании мячей и наборе очков за удачные попытки. На большое количество тайтлов установлены выгодные скидки до 85%. Мы узнали, что украинские геймеры могут приобрести гораздо дешевле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Тематический фестиваль в Steam

С 17 по 20 августа проходит "Фестиваль кеглей и кольев" (Pins & Pegs Fest), в рамках которого предлагаются сниженные цены на игры соответствующей тематики. Речь идет о тайтлах различных жанров: от классического боулинга или пинбола до уникальных рогаликов, механики пачинко и спортивных симуляторов.

Пользователи цифровой платформы могут не только приобрести видеоигры со скидками, но и получить доступ к демоверсиям, познакомиться с новинками, принять участие в презентациях и пр. В рамках тематического фестиваля геймерам предложили выгодные цены на такие культовые и малоизвестные проекти:

Bomb Bowling — 19 грн вместо 124 грн (-85%);

ANOIX — 17 грн вместо 99 грн (-83%);

Peggle Deluxe — 29 грн вместо 149 грн (-81%);

Zup! S — 17 грн вместо 50 грн (-66%);

PBA Pro Bowling 2026 — 296 грн вместо 740 грн (-60%);

Ballionaire — 114 грн вместо 285 грн (-60%);

DEMON'S TILT — 139 грн вместо 279 грн (-50%);

PEG — 13 грн вместо 26 грн (-50%);

Brick Breaker Infinity — 13 грн вместо 26 грн (-50%);

Peglin — 240 грн вместо 400 грн (-40%).

Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Для покупки видеоигры необходимо пополнить виртуальный кошелек или привязать банковскую карту к своему акаунту. Добавив желаемый тайтл в библиотеку, нужно его оплатить, после чего установить. Далее можно наслаждаться игрой без ограничений.

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Еще три тематических фестиваля запланированы на сентябрь 2026 года, а начала октября с нетерпением ждут все геймеры, поскольку состоится Осенняя распродажа Steam — одна из четырех в этом году. Пользователям предоставят скидки до 95% на огромное количество мегапопулярных и нишевых проектов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые игры раздают в Steam бесплатно. Мы узнали, за какие игры пользователям цифрового магазина платить не нужно. В свободном доступе находятся известные проекты с многомиллионной базой фанатов.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит последняя версия игры The Sims 4. За базовый набор платить не нужно, однако дополнения, коллекции и наборы требуют финансовых затрат. На официальном сайте производителя диапазон цен находится в пределах 499,50-799,20 грн, а в Steam можно приобрести большой комплект из 49-ти продуктов.