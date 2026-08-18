В Steam запропонували ігри зі знижками до 85%: які тайтли коштують набагато дешевше

Хлопець сидить за комп'ютером. Фото: Pixabay

В цифровому магазині Steam розпочався новий тематичний фестиваль, який триватиме до 20 серпня 2026 року включно. Подію присвятили комп'ютерним іграм, де основний геймплей — збивати мішені, кидати м'ячі і заробляти бали за вдалі спроби. На велику кількість тайтлів установили вигідні знижки до 85%. Ми дізналися, що українські геймери можуть придбати набагато дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Тематичний фестиваль у Steam

З 17 по 20 серпня триває "Фестиваль кеглів і кілків" (Pins & Pegs Fest), який передбачає знижені ціни на ігри відповідної тематики. Йдеться про тайтли різних жанрів: від класичного боулінгу чи пінболу до унікальних рогаликів, механіки пачінко та спортивних симуляторів.

Користувачі цифрової платформи можуть не лише придбати відеоігри зі знижками, але й отримати доступ до демоверсій, познайомитися з новинками, взяти участь у презентаціях тощо. В межах тематичного фестивалю геймерам запропонували приємні ціни на такі культові та маловідомі проєкти:

Bomb Bowling — 19 грн замість 124 грн (-85%);

ANOIX — 17 грн замість 99 грн (-83%);

Peggle Deluxe — 29 грн замість 149 грн (-81%);

Zup! S — 17 грн замість 50 грн (-66%);

PBA Pro Bowling 2026 — 296 грн замість 740 грн (-60%);

Ballionaire — 114 грн замість 285 грн (-60%);

DEMON'S TILT — 139 грн замість 279 грн (-50%);

PEG — 13 грн замість 26 грн (-50%);

Brick Breaker Infinity — 13 грн замість 26 грн (-50%);

Peglin — 240 грн замість 400 грн (-40%).

Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Для купівлі відеогри необхідно поповнити віртуальний гаманець або приєднати банківську картку до свого акаунту. Додавши бажаний тайтл у бібліотеку, потрібно його оплатити, після чого інсталювати. Далі можна насолоджуватися грою без обмежень.

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Ще три тематичні фестивалі заплановано на вересень 2026 року, а початку жовтня очікують всі геймери, оскільки відбудеться Осінній розпродаж Steam — один із чотирьох у цьому році. Користувачам нададуть знижки до 95% на величезну кількість мегапопулярних і нішевих проєктів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі ігри віддають у Steam безплатно. Ми дізналися, за які тайтли користувачам цифрового магазину платити не потрібно. У вільному доступі перебувають відомі проєкти з багатомільйонною фанатською базою.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує остання версія гри The Sims 4. За базовий набір платити не потрібно, однак доповнення, колекції та набори потребують фінансових витрат. На офіційному сайті виробника діапазон цін перебуває у межах 499,50-799,20 грн, а в Steam можна придбати великий комплект із 49-ти продуктів.