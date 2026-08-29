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Головна Економіка Реліз GTA 6 на горизонті: як передзамовити і скільки коштує гра

Реліз GTA 6 на горизонті: як передзамовити і скільки коштує гра

Ua ru
29 серпня 2026 19:15
GTA 6 доступна для передзамовлення: скільки коштує гра і що отримають геймери
Кадр із гри GTA 6. Фото: Rockstar Games/кадр із відео

Геймери по всьому світу з нетерпінням чекають виходу популярної гри — GTA 6 від Rockstar. Компанія планує офіційний реліз для PS5 та Xbox S/X вже 19 листопада, а версію для комп’ютера презентують не раніше 2027 року. На тлі скандалів, пов’язаних із масштабними витоками геймплею від хакерів, не завадить дізнатися, скільки коштує передзамовити гру.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на playstation.com.

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Скільки коштує передзамовити GTA 6

Спочатку нова частина відомої медіафраншизи вийде тільки на PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Тобто доступ до GTA 6 отримають лише власники гральних консолей. Для них відкрили попереднє замовлення: стандартне видання коштує 3 499 грн, а Ultimate Edition — 4 299 грн.

27 серпня Rockstar Games спільно з платформою Netflix провели довгоочікувану презентацію, показавши геймплей фінальної версії. Ексклюзивний ролик містив екшн-сцен, кадри з відкритого світу, невеликі деталі сюжету, включно з поліцейськими погонями і перестрілками.

Реліз GTA 6 на горизонті: як передзамовити і скільки коштує гра - фото 1
Ціни на GTA 6, яку можна передзамовити. Фото: скриншот

Скандал навколо GTA 6

Розробники стикнулися зі складною ситуацією: до конфіденційних матеріалів отримали доступ хакери, які почали висувати ультиматуми Rockstar. У компанії підтвердили, що через колишнього працівника стався витік даних, однак виконувати вимоги шахраїв не поспішали.

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Незадовго до презентації хакери погрожували викласти в мережу безплатну базову версію гри на ПК, якщо розробники не погодяться продавати фізичні копії GTA 6, а не лише цифрові. До цього додалися протести колишніх співробітників студії, які скаржилися на масові звільнення та надважкі умови праці.

Що отримають геймери в GTA 6

В центрі сюжету опиняться партнери-злочинці Джейсон і Люсія, а картою подій стане знайомий Vice City, проте в кілька разів більший за попередню версію. В GTA 6 серйозно переробили поліцію, додали багато нових механік, як от догляд за собакою і ведення повноцінного кримінального профілю, а також зробили NPC більш реалістичними.

Стосунки між головними персонажами будуть розвиватися по мірі проходження сюжету. Вони зможуть ходити на побачення, грати в більярд, відвідувати ресторани, листуватися, контактувати з перехожими, разом брати участь у пограбуваннях тощо. Навіть звичайне викрадення автомобіля перетвориться на міні-гру.

Раніше Новини.LIVE писали про тематичний фестиваль Pins & Pegs Fest на платформі Steam. Геймерам стали доступні тайтли про кидання м’яча і збивання мішеней набагато дешевше. Знижки на деякі комп’ютерні ігри доходили до 85%, а ціни опустилися нижче 20 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що потрібно перевіряти батькам перед купівлею дитячих іграшок. Деякі товари можуть становити загрозу для здоров’я дитини. Необхідно уважно прочитати інструкцію та ознайомитися з віковими обмеженнями і технічним регламентом.

комп'ютерні ігри геймери відеоігри GTA Rockstar Games
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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