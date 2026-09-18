Знижки на комп’ютерні ігри в Steam до 90%: на чому геймери можуть заощадити

Хлопець грає в гру на ПК. Фото: Pexels

Геймери можуть придбати популярні відеоігри набагато дешевше. Новий фестиваль у Steam триватиме до 21 вересня включно і пропонує вигідні знижки на тайтли. Цього разу тематичну подію присвятили груповим рольовим проєктам, зокрема численним RPG. Ми дізналися, які культові комп’ютерні ігри доступні користувачам цифрового магазину зі зниженими цінами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

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Вигідні знижки на ігри в Steam

Фестиваль групових рольових ігор передбачає розпродаж тайтлів, де гравцеві потрібно керувати цілою групою персонажів. У переліку проєктів зі знижками — культові Baldur’s Gate, Clair Obscur та інші RPG (як сучасні, так і класичні). Додатково користувачі Steam можуть ознайомитися з тематичними новинками, пограти в демоверсії тощо.

"Чим більше учасників, тим веселіше. Грайте за різних персонажів, підвищуйте рівень та об’єднуйтеся в іграх, які дозволяють використовувати магію, битися, вирушати в епічні подорожі, здійснювати пограбування… і багато іншого", — повідомили в цифровому магазині.

Станом на п'ятницю, 18 вересня, геймерам доступні такі проєкти зі знижками до 90%:

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Clair Obscur: Expedition 33 — 1 199 грн замість 1 499 грн (-20%).

Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Тематичні фестивалі у жовтні

Події зі знижками та масштабні розпродажі проходять у Steam кілька разів на місяць, тому користувачам майже безперервно доступні вигідні тайтли. У вересні 2026 року тематичних фестивалів більше не планують, проте жовтень здивує геймерів аж трьома.

З 12 по 19 жовтня відбудеться Фестиваль кулінарії, з 19 по 26 жовтня — Фестиваль новинок Steam, а з 26 жовтня по 2 листопада — Фестиваль "Страшно в Steam 5". Більше того, 1 жовтня розпочнеться великий сезонний розпродаж — їх всього чотири протягом року. Сотні ігор зі знижками будуть доступні користувачам магазину до 8 жовтня включно.

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