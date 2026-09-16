Колекційні картки Pokеmon допоможуть розбагатіти: як заробляють на ностальгії

Картка Pokemon у руці. Фото: eBay

Ринок колекційних карток Pokеmon перебуває на своєму піку. Власники рідкісних екземплярів можуть вигідно продати колекції, які збирали в дитинстві, заробивши великі суми. Картки більше не розглядають як дитяче захоплення — вони перетворилися на інвестиційний актив. Деякі унікальні предмети коштують сотні тисяч євро і більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з ринком карток Pokеmon і скільки вони коштують у 2026 році.

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Божевілля на ринку карток Pokеmon

За останній рік спостерігається різке підвищення попиту на колекційні картки Pokеmon. Окремі рідкісні екземпляри йдуть з молотка за мільйони доларів, що свідчить про великий інтерес до ринку з боку банкірів, інвесторів і криптоентузіастів, які вбачають у ньому неабиякий потенціал.

Видання Financial Times навело приклад британця Джордана Данна, який працював аналітиком даних у юридичній фірмі, заробляючи близько 70 000 фунтів стерлінгів на рік. Однак коли його хобі, тобто колекціонування карток Pokеmon, стало набагато вигіднішим за основну роботу, чоловік звільнився.

Тепер він керує багатомільйонним бізнесом Big Box Gaming, а річний обіг компанії сягнув 4 млн фунтів стерлінгів завдяки зростанню популярності колекціонування вінтажних карток. Інвестори хочуть отримати рідкісний екземпляр за будь-які гроші, розглядаючи його не як частину ностальгії за дитинством, а як вигідний актив.

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Найдорожчі картки Pokеmon

На eBay можна придбати картку Pokemon Base Set 4/102 Charizard 1ST Edition Shadowless PSA 10 за неймовірну ціну — 5 млн євро. Сума пояснюється унікальними характеристиками:

це екземпляр із першого оригінального випуску карток у 1999 році;

порядковий номер — четвертий (зі 102-х можливих у серії Base Set);

персонаж на картці — вогняний дракон Charizard, який вважається абсолютним фаворитом у світі Покемонів;

маленький чорний штамп "1st Edition" означає, що картка належить до першого невеликого тиражу;

PSA 10 — це оцінка стану від незалежної компанії Professional Sports Authenticator, яка означає ідеальний зовнішній вигляд (без потертостей, подряпин і пошкоджень).

Картка Pokemon вартістю 5 млн євро. Фото: скриншот

Всі перелічені ознаки надзвичайно рідко поєднуються в одній колекційній картці, саме тому вартість досягла 5 млн євро. Проте найдорожчою в історії стала картка з покемоном Illustrator, яку на аукціоні Goldin продали за 16,5 млн доларів. Ця угода навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть заробляти на біржі, інвестуючи в цінні папери. При цьому фізичним особам закритий прямий доступ до торгів. Один із варіантів — працювати через ліцензованого брокера, який бере відсоток від доходу за посередництво.

Також Новини.LIVE розповідали, як українці заробляють на продажу кольорових металів у 2026 році. Підприємства купують у фізичних осіб брухт на повторне перероблення. Найбільш вигідно здавати мідь, латунь та алюміній, оскільки вони дорого коштують і відносно легко накопичуються.