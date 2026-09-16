Коллекционные карточки Pokеmon помогут разбогатеть: как зарабатывают на ностальгии

Карточка Pokemon в руке. Фото: eBay

Рынок коллекционных карточек Pokеmon находится на пике популярности. Владельцы редких экземпляров могут выгодно продать коллекции, которые собирали в детстве, и заработать на этом значительные суммы. Карточки больше не рассматриваются как детское увлечение — они превратились в инвестиционный актив. Некоторые уникальные экземпляры стоят сотни тысяч евро и больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с рынком карточек Pokеmon и сколько они стоят в 2026 году.

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Безумие на рынке карточек Pokеmon

За последний год наблюдается резкое повышение спроса на коллекционные карточки Pokеmon. Отдельные редкие экземпляры уходят с молотка за миллионы долларов, что свидетельствует о большом интересе к рынку со стороны банкиров, инвесторов и криптоэнтузиастов, которые видят в нем немалый потенциал.

Издание Financial Times привело пример британца Джордана Данна, который работал аналитиком данных в юридической фирме, зарабатывая около 70 000 фунтов стерлингов в год. Однако когда его хобби, а именно коллекционирование карточек Pokemon, стало гораздо прибыльнее основной работы, мужчина уволился.

Теперь он руководит многомиллионным бизнесом Big Box Gaming, а годовой оборот компании достиг 4 млн фунтов стерлингов благодаря растущей популярности коллекционирования винтажных карточек. Инвесторы готовы отдать любые деньги за редкий экземпляр, рассматривая его не как часть ностальгии по детству, а выгодный актив.

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Самые дорогие карточки Pokеmon

На eBay можно приобрести карточку Pokemon Base Set 4/102 Charizard 1ST Edition Shadowless PSA 10 по невероятной цене — 5 млн евро. Сумма объясняется уникальными характеристиками:

это экземпляр из первого оригинального выпуска карточек в 1999 году;

порядковый номер — четвертый (из 102 возможных в серии Base Set);

персонаж на карте — огненный дракон Charizard, который считается абсолютным фаворитом в мире Покемонов;

небольшой черный штамп "1st Edition" означает, что карточка относится к первому небольшому тиражу;

PSA 10 — это оценка состояния от независимой компании Professional Sports Authenticator, означающая идеальный внешний вид (без потертостей, царапин и повреждений).

Карточка Pokemon стоимостью 5 млн евро. Фото: скриншот

Все перечисленные признаки чрезвычайно редко сочетаются в одной коллекционной карточке, именно поэтому ее стоимость достигла 5 млн евро. Однако самой дорогой в истории стала карточка с покемоном Illustrator, которую на аукционе Goldin продали за 16,5 млн долларов. Эта сделка даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут зарабатывать на бирже, инвестируя в ценные бумаги. При этом физическим лицам закрыт прямой доступ к торгам. Один из вариантов — работать через лицензированного брокера, который берет процент от дохода за посредничество.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцы будут зарабатывать на продаже цветных металлов в 2026 году. Предприятия закупают у физических лиц лом для повторной переработки. Наиболее выгодно сдавать медь, латунь и алюминий, поскольку они дорого стоят и относительно легко накапливаются.