Фондовая биржа для начинающих: как выбрать брокера и купить акции в 2026 году

Девушка с ноутбуком. Фото: УНИАН

Все больше украинцев устают от работы в офисе по графику с 9 до 18. Однако в 2026 году существует множество вариантов пассивного заработка. Одним из таких видов является фондовая биржа. Она является ключевой площадкой для формирования рыночных цен и свождения заявок на покупку и продажу ценных бумаг. Однако рядовой гражданин не может осуществлять операции на торговой платформе напрямую без специальной аккредитации, а может работать только через лицензированного трейдера.

Сайт Новини.LIVE изучил полный механизм заключения сделок и рекомендации для украинцев, желающих начать работу на биржевом рынке.

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Как начать зарабатывать на бирже

Все торговые операции с финансовыми инструментами в Украине четко регламентированы и осуществляются через профессиональных участников рынка, имеющих соответствующие лицензии.

Официальная схема движения средств и прав на активы для обычного частного инвестора выглядит следующим образом:

Начать следует с подачи заявки. Инвестор передает поручение лицензированному брокеру с указанием желаемого актива, цены и количества. В свою очередь брокер размещает заказ на организованной площадке, где система находит встречное предложение от продавца. При совпадении параметров биржа регистрирует биржевой контракт договора купли-продажи. Права на приобретенные акции или облигации фиксируются и хранятся в специализированном депозитарном учреждении.

На что обратить внимание перед пополнением счета

Биржа лишь создает условия для торговли и не гарантирует доходности инвестиций. Цена активов может как расти, так и падать.

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Перед началом работы инвесторам необходимо тщательно проанализировать:

действительно ли работают инструменты;

размер комиссий;

наличие у брокера действующей лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на соответствующий вид деятельности, чтобы защититься от псевдоброкерских компаний и фишинговых сайтов.

В то же время регулятор продолжает расширять инвестиционные возможности. В августе 2026 года НКЦБФР одобрила допуск к обращению в Украине ещё пяти иностранных биржевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Германии и Ирландии, которые теперь доступны через украинских торговцев.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как зарабатывать на продаже металлолома. Ведь украинцы могут получать хороший доход от лома, продавая цветные металлы. Продажа таких материалов на повторную переработку считается эффективным способом заработка в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, почему продажа золота в 2026 году до сих пор считается самой прибыльной. В течение года его стоимость достигала исторических максимумов, однако в последние месяцы наблюдается значительная нисходящая тенденция. Доход граждан, решивших продать золотые украшения, все равно впечатляет.