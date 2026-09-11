Фондова біржа для початківців: як вибрати брокера та купити акції у 2026 році

Дівчина з ноутбуком. Фото: УНІАН

Дедалі більше українців втомлюються від роботи в офісі по графіку з 9 до 18. Проте у 2026 році існують безліч варіантів задля пасивного заробітку. Одним з таких видів є фондова біржа. Вона є ключовим майданчиком для формування ринкових цін та зведення заявок на купівлю й продаж цінних паперів. Проте пересічний громадянин не може здійснювати операції на торговельній платформі напряму без спеціальної акредитації, а може працювати лише через ліцензованого торговця.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про повний механізм укладання угод та рекомендації як українцям починати виходити на біржовий ринок.

Реклама

Як почати заробляти на біржі

Усі торговельні операції з фінансовими інструментами в Україні чітко регламентовані й відбуваються через професійних учасників ринку із наявними ліцензіями.

Офіційна схема руху коштів та прав на активи для звичайного приватного інвестора є наступною:

Слід почати з подачи заявки. Інвестор передає доручення ліцензованому брокеру із зазначенням бажаного активу, ціни та кількості. У свою чергу брокер виставляє замовлення на організованому майданчику, де система знаходить зустрічну пропозицію від продавця. При збігу параметрів біржа реєструє біржовий контракт договору купівлі-продажу. Права на придбані акції чи облігації фіксуються та зберігаються у спеціалізованій депозитарній установі.

На що звернути увагу перед поповненням рахунку

Біржа лише створює умови для торгівлі й не гарантує прибутковості інвестицій. Ціна активів може як зростати, так і падати.

Читайте також:

Перед початком роботи інвесторам необхідно ретельно проаналізувати:

чи дійсно працюють інструменти;

розмір комісій;

перевіряти наявність у брокера чинної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на відповідний вид діяльності, аби захиститись від псевдоброкерів і фішингових сайтів.

Водночас регулятор продовжує розширювати інвестиційні можливості. У серпні 2026 року НКЦПФР погодила допуск до обігу в Україні ще п'яти іноземних біржевих інвестиційних фондів із реєстрацією в Німеччині та Ірландії, які тепер доступні через українських торговців.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як заробляти на продажі металобрухту. Адже українці можуть отримувати хороший дохід від брухту, продаючи кольорові метали. Продаж таких матеріалів на повторне перероблення вважається ефективним способом заробітку у 2026 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому продаж золота у 2026 році досі вважається найприбутковішим. Протягом року його вартість досягала історичних максимумів, однак протягом останніх місяців спостерігається суттєва низхідна тенденція. Дохід громадян, які вирішили продати золоті прикраси, все одно вражає.