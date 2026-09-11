В Steam розпочався новий тематичний фестиваль: на які ігри впали ціни до 90%

Хлопець грає у комп'ютерну гру. Фото: Pexels

На цифровій платформі Steam, яка пропонує геймерам велику кількість тайтлів, розпочався новий тематичний фестиваль. Це означає вигідні знижки на ігри, презентації новинок, доступ до демоверсій тощо. Ціни на деякі проєкти знизили буквально до кількох десятків гривень. Ми дізналися, що доступно користувачам набагато дешевше у п’ятницю, 11 вересня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які відеоігри можна купити зі знижками в Steam.

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Великі знижки на ігри в Steam

З 10 по 14 вересня триває "Фестиваль програмування" — тематична подія, присвячена тайтлам про написання кодів, хакерство, вирішення інженерних завдань, проєктування схем тощо. Традиційно в цифровому магазині з нагоди розпродажу ігор діють вигідні знижки.

Українці, які цікавляться програмуванням і хочуть відчути себе розробниками, системними адміністраторами чи кіберспеціалістами, можуть отримати доступ до тематичних проєктів набагато дешевше. Додатково відбуваються презентації новинок/демоверсій/майбутніх релізів.

Станом на п’ятницю, 11 вересня, геймерам віддають такі комп’ютерні ігри зі знижками до 90%:

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Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Що таке фестивалі Steam і як вони працюють

Кілька разів на місяць у цифровому магазині влаштовують розпродажі відеоігор, об’єднаних певною тематикою або жанром. Під час цих фестивалів користувачам платформи пропонують, окрім великих знижок на асортимент Steam, безплатні демоверсії, презентації майбутніх релізів, нові трейлери та ін.

Розробники представляють на загал проєкти конкретного жанру і тематики для залучення гравців, мотивуючи їх зниженими цінами. Тобто йдеться не про фестиваль у стандартному розумінні, і про спеціальні промоакції всередині Steam, мета яких — продати якомога більше тайтлів.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські геймери можуть передзамовити довгоочікувану гру — GTA 6 від Rockstar. Стандартне видання коштує 3 499 грн, а Ultimate Edition — 4 299 грн. Нещодавно компанія презентувала геймплей фінальної версії, який сильно вразив індустрію.

Також Новини.LIVE розповідали, які відомі комп’ютерні ігри можна отримати безплатно. На цифровій платформі Steam чимало тайтлів перебувають у вільному доступі. Ми дізналися, за які проєкти не доведеться нічого платити і чи є серед них дійсно культові ігри.