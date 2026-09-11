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Главная Экономика Некоторые игры отдают со скидками до 90%: что известно о фестивале в Steam

Некоторые игры отдают со скидками до 90%: что известно о фестивале в Steam

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11 сентября 2026 12:12
В Steam стартовал новый тематический фестиваль: на какие игры цены упали до 90%
Парень играет в компьютерную игру. Фото: Pexels

На цифровой платформе Steam, предлагающей геймерам огромное количество тайтлов, стартовал новый тематический фестиваль. Это означает выгодные скидки на игры, презентации новинок, доступ к демоверсиям и многое другое. Цены на некоторые проекты снизили буквально до нескольких десятков гривен. Мы узнали, что доступно пользователям гораздо дешевле в пятницу, 11 сентября.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры можно купить со скидками в Steam.

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Большие скидки на игры в Steam

С 10 по 14 сентября проходит "Фестиваль программирования" — тематическое событие, посвященное тайтлам о написании кода, хакерстве, решении инженерных задач, проектировании схем и пр. Традиционно в цифровом магазине по случаю распродажи игр действуют выгодные скидки.

Украинцы, интересующиеся программированием и желающие почувствовать себя разработчиками, системными администраторами или киберспециалистами, могут получить доступ к тематическим проектам гораздо дешевле. Кроме того, проходят презентации новинок, демоверсий и будущих релизов.

По состоянию на пятницу, 11 сентября, геймерам предлагают такие компьютерные игры со скидками до 90%:

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Некоторые игры отдают со скидками до 90%: что известно о фестивале в Steam - фото 1
Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Что такое фестивали Steam и как они работают

Несколько раз в месяц в цифровом магазине устраивают распродажи видеоигр, объединенных определенной тематикой или жанром. Во время этих фестивалей пользователям платформы предлагают, помимо крупных скидок на ассортимент Steam, бесплатные демоверсии, презентации будущих релизов, новые трейлеры и т. д.

Разработчики представляют широкой публике проекты конкретного жанра и тематики для привлечения игроков, мотивируя их сниженными ценами. То есть речь идет не о фестивале в стандартном понимании, а о специальных промоакциях внутри Steam, цель которых — продать как можно больше тайтлов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские геймеры могут предзаказать долгожданную игру — GTA 6 от Rockstar. Стандартная версия стоит 3 499 грн, а Ultimate Edition — 4 299 грн. Недавно компания представила геймплей финальной версии, который сильно поразил индустрию.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие известные компьютерные игры можно получить бесплатно. На цифровой платформе Steam немало тайтлов находятся в свободном доступе. Мы узнали, за какие проекты не придется ничего платить и есть ли среди них действительно культовые игры.

компьютерные игры геймеры видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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