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Главная Экономика Игры популярного жанра отдают со скидками до 80% в Steam

Игры популярного жанра отдают со скидками до 80% в Steam

Ua ru
1 сентября 2026 18:15
Эти видеоигры отдают в Steam со скидками до 80%: что стоит гораздо дешевле
Парень играет в видеоигру на ПК. Фото: Unsplash

В цифровом магазине Steam геймерам предложили выгодные скидки на компьютерные игры. Стартовал новый тематический фестиваль, который продлится до 7 сентября включительно. На этот раз в центре внимания оказались тайтлы с элементами выживания. Намного дешевле пользователям платформы доступна культовая Subnautica, The Forest, Raft и другие популярные проекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

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Скидки на игры в жанре выживания

До 7 сентября 2026 года продлится Фестиваль крафта и выживания "Игрок против окружающей среды". Геймерам доступны скидки на игры, в которых нужно развиваться в суровом мире, начиная с минимальными ресурсами, и постепенно собирать материалы, строить жилье, питаться найденными продуктами, бороться с хищниками и пр.

Кроме того, пользователи Steam могут принять участие в презентациях новинок, поиграть в демоверсии, пообщаться с некоторыми разработчиками, посмотреть геймплей. А популярные тайтлы удастся приобрести на 50-80% дешевле. Актуальные цены и скидки по состоянию на вторник, 1 сентября:

  • The Forest — 61 грн вместо 279 грн (-78%);
  • Subnautica — 199 грн вместо 799 грн (-75%);
  • The Long Dark — 107 грн вместо 429 грн (-75%);
  • ICARUS — 175 грн вместо 700 грн (-75%);
  • ASTRONEER — 150 грн вместо 600 грн (-75%);
  • ARK: Survival Ascended — 411 грн вместо 1645 грн (-75%);
  • Sons Of The Forest — 180 грн вместо 600 грн (-70%);
  • Don't Starve Together — 77 грн вместо 229 грн (-66%);
  • Breathedge 2 — 334 грн вместо 789,65 грн (-58%);
  • The Alters — 350 грн вместо 700 грн (-50%);
  • Raft — 288 грн вместо 430 грн (-33%).
Игры популярного жанра отдают со скидками до 80% в Steam - фото 1
Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Бесплатные симуляторы выживания в Steam

Не обязательно платить за игры, если нет свободных денег. Некоторые хорошие симуляторы выживания доступны бесплатно — нужно лишь добавить тайтл в свою библиотеку и установить. Геймеры могут сэкономить на таких проектах как Apex Legends, Once Human, Stay Out, Dark Deception, Fallout Shelter, PUBG: BATTLEGROUNDS, Arena Breakout: Infinite и др.

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Once Human понравится ценителям масштабного открытого мира в постапокалиптическом сеттинге, который сочетает в себе элементы выживания, шутера, строительства базы и развития персонажа. В свою очередь, в Fallout Shelter игрокам предстоит управлять подземным убежищем, добывать ресурсы, строить новые комнаты и защищать базу от нападавших.

Ранее Новини.LIVE писали, что компания Rockstar Games готовится к релизу долгожданной GTA 6. Сначала выйдет версия для PS5 и Xbox S/X, а пользователям ПК придется подождать. Мы разобрались, как оформить предзаказ и сколько стоит продолжение легендарной франшизы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие видеоигры геймеры могут получить бесплатно в Steam. На цифровой платформе очень легко найти хорошие тайтлы в свободном доступе. Не нужно платить за Counter-Strike 2, Overwatch, базовую версию The Sims 4, Age of Empires III и другие компьютерные игры.

компьютерные игры геймеры видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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