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Головна Економіка Ігри популярного жанру віддають зі знижками до 80% у Steam

Ігри популярного жанру віддають зі знижками до 80% у Steam

Ua ru
1 вересня 2026 18:15
Ці відеоігри віддають у Steam зі знижками до 80%: що коштує набагато дешевше
Хлопець грає у відеогру на ПК. Фото: Unsplash

В цифровому магазині Steam геймерам запропонували вигідні знижки на комп’ютерні ігри. Розпочався новий тематичний фестиваль, який триватиме до 7 вересня включно. Цього разу у фокус потрапили тайтли з елементами виживання. Набагато дешевше користувачам платформи доступна культова Subnautica, The Forest, Raft та інші популярні проєкти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

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Знижки на ігри в жанрі виживання

До 7 вересня 2026 року триватиме Фестиваль виготовлення та виживання "Гравець проти оточення". Геймерам доступні знижки на ігри, де потрібно розвиватися в суворому світі, починаючи з мінімальними ресурсами, і поступово збирати матеріали, будувати житло, харчуватися знайденими продуктами, боротися проти хижаків тощо.

Додатково користувачі Steam можуть взяти участь у презентаціях новинок, пограти в демоверсії, поспілкуватися з деякими розробниками, подивитися на геймплей. А популярні тайтли вдасться придбати дешевше на 50-80%. Актуальні ціни та знижки станом на вівторок, 1 вересня:

  • The Forest — 61 грн замість 279 грн (-78%);
  • Subnautica — 199 грн замість 799 грн (-75%);
  • The Long Dark — 107 грн замість 429 грн (-75%);
  • ICARUS — 175 грн замість 700 грн (-75%);
  • ASTRONEER — 150 грн замість 600 грн (-75%);
  • ARK: Survival Ascended — 411 грн замість 1645 грн (-75%);
  • Sons Of The Forest — 180 грн замість 600 грн (-70%);
  • Don't Starve Together — 77 грн замість 229 грн (-66%);
  • Breathedge 2 — 334 грн замість 789,65 грн (-58%);
  • The Alters — 350 грн замість 700 грн (-50%);
  • Raft — 288 грн замість 430 грн (-33%).
Ігри популярного жанру віддають зі знижками до 80% у Steam - фото 1
Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Безплатні симулятори виживання у Steam

Не обов’язково платити за ігри, якщо немає вільних коштів. Деякі хороші симулятори виживання доступні бесплатно — потрібно лише додати тайтл у свою бібліотеку та інсталювати. Геймери можуть заощадити на таких проєктах як Apex Legends, Once Human, Stay Out, Dark Deception, Fallout Shelter, PUBG: BATTLEGROUNDS, Arena Breakout: Infinite та ін.

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Once Human сподобається поціновувачам масштабного відкритого світу в постапокаліптичному сеттингу, який поєднує елементи виживання, шутера, будівництва бази та розвитку персонажа. Натомість у Fallout Shelter гравцям потрібно керувати підземним сховищем, добувати ресурси, будувати нові кімнати і захищати базу від нападників.

Раніше Новини.LIVE писали, що компанія Rockstar Games готується до релізу довгоочікуваної GTA 6. Спочатку вийде версія для PS5 та Xbox S/X, а користувачам ПК доведеться зачекати. Ми розібралися, як зробити передзамовлення та скільки коштує продовження легендарної франшизи.

Також Новини.LIVE розповідали, які відеоігри геймери можуть отримати безплатно в Steam. На цифровій платформі дуже легко знайти хороші тайтли у вільному доступі. Платити не потрібно за Counter-Strike 2, Overwatch, базову версію The Sims 4, Age of Empires III та інші комп’ютерні ігри.

комп'ютерні ігри геймери відеоігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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