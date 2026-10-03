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Главная Экономика Осенняя распродажа в Steam началась: какие игры отдают со скидками до 90%

Осенняя распродажа в Steam началась: какие игры отдают со скидками до 90%

Ua ru
3 октября 2026 15:15
Культовые игры со скидками до 90% на Осенней распродаже Steam: что доступно геймерам
Мужчина играет в компьютерную игру. Фото: Unsplash

Пользователи цифрового магазина Steam смогут приобрести множество игр со скидками до 90% в начале октября 2026 года. Началась предпоследняя в 2026 году сезонная распродажа, которая продлится до 8 числа включительно. Геймерам предложили выгодные цены на культовые тайтлы, новинки и малоизвестные проекты различных жанров, поэтому каждый найдет что-то интересное для себя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие компьютерные игры отдают в Steam с большими скидками в октябре.

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Скидки до 90% на игры в Steam

Ежегодно цифровая платформа организует масштабные сезонные распродажи — по одной в каждом квартале. Мероприятия предполагают существенные скидки на тайтлы и не привязаны к конкретной тематике либо жанру. То есть геймеры могут найти выгодные предложения на любой вкус, купив игры, на которые раньше было жалко тратить деньги.

Распродажа продлится до 8 октября, и пользователи могут добавить в свою библиотеку такие культовые тайтлы гораздо дешевле:

  • The Ascent — 63 грн вместо 635 грн (-90%);
  • Metro Exodus — 79 грн вместо 799 грн (-90%);
  • The Outlast Trials — 92 грн вместо 925 грн (-90%);
  • Dying Light Essentials Edition — 65 грн вместо 659 грн (-90%);
  • Ori and the Will of the Wisps — 37 грн вместо 379 грн (-90%);
  • Batman: Arkham Knight — 55 грн вместо 279 грн (-80%);
  • Subnautica — 199 грн вместо 799 грн (-75%);
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 389 грн вместо 1 559 грн (-75%);
  • Half-Life: Alyx — 281 грн вместо 1 125 грн (-75%);
  • Cyberpunk 2077 — 419 грн вместо 1 399 грн (-70%).
Осенняя распродажа в Steam началась: какие игры отдают со скидками до 90% - фото 1
Видеоигры в Steam со скидками. Фото: скриншот

Тематические фестивали в Steam

В цифровом магазине регулярно проводят тематические фестивали, посвященные играм определенного жанра или направления. В такие периоды выбранные проекты предлагают геймерам со скидками, дополнительно открывая доступ к демоверсиям, проводя презентации новинок и онлайн-встречи с разработчиками.

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В течение октября 2026 года в Steam запланированы три фестиваля. Первый будет посвящен кулинарной тематике (с 12 по 19 октября), второй — новинкам месяца (с 19 по 26 октября), третий — жанру хоррор (с 26 октября по 2 ноября). Разнообразие тем позволит геймерам найти недорогие компьютерные игры по своему вкусу.

Ранее Новини.LIVE писали, что супермаркет отвечает за сохранность личных вещей покупателей в камерах хранения. Табличка об отсутствии ответственности не отменяет этой обязанности. Если имущество пропало, магазин должен возместить ущерб, хотя редко соглашается на законные требования.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить ваучер на обучение стоимостью до 33 280 грн от Государственной службы занятости в 2026 году. Программа доступна ВПЛ, людям с инвалидностью, ветеранам, уволенным военнослужащим и другим категориям лиц.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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