Культовые игры со скидками до 90% на Осенней распродаже Steam: что доступно геймерам

Мужчина играет в компьютерную игру. Фото: Unsplash

Пользователи цифрового магазина Steam смогут приобрести множество игр со скидками до 90% в начале октября 2026 года. Началась предпоследняя в 2026 году сезонная распродажа, которая продлится до 8 числа включительно. Геймерам предложили выгодные цены на культовые тайтлы, новинки и малоизвестные проекты различных жанров, поэтому каждый найдет что-то интересное для себя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие компьютерные игры отдают в Steam с большими скидками в октябре.

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Скидки до 90% на игры в Steam

Ежегодно цифровая платформа организует масштабные сезонные распродажи — по одной в каждом квартале. Мероприятия предполагают существенные скидки на тайтлы и не привязаны к конкретной тематике либо жанру. То есть геймеры могут найти выгодные предложения на любой вкус, купив игры, на которые раньше было жалко тратить деньги.

Распродажа продлится до 8 октября, и пользователи могут добавить в свою библиотеку такие культовые тайтлы гораздо дешевле:

The Ascent — 63 грн вместо 635 грн (-90%);

Metro Exodus — 79 грн вместо 799 грн (-90%);

The Outlast Trials — 92 грн вместо 925 грн (-90%);

Dying Light Essentials Edition — 65 грн вместо 659 грн (-90%);

Ori and the Will of the Wisps — 37 грн вместо 379 грн (-90%);

Batman: Arkham Knight — 55 грн вместо 279 грн (-80%);

Subnautica — 199 грн вместо 799 грн (-75%);

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 389 грн вместо 1 559 грн (-75%);

Half-Life: Alyx — 281 грн вместо 1 125 грн (-75%);

Cyberpunk 2077 — 419 грн вместо 1 399 грн (-70%).

Видеоигры в Steam со скидками. Фото: скриншот

Тематические фестивали в Steam

В цифровом магазине регулярно проводят тематические фестивали, посвященные играм определенного жанра или направления. В такие периоды выбранные проекты предлагают геймерам со скидками, дополнительно открывая доступ к демоверсиям, проводя презентации новинок и онлайн-встречи с разработчиками.

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В течение октября 2026 года в Steam запланированы три фестиваля. Первый будет посвящен кулинарной тематике (с 12 по 19 октября), второй — новинкам месяца (с 19 по 26 октября), третий — жанру хоррор (с 26 октября по 2 ноября). Разнообразие тем позволит геймерам найти недорогие компьютерные игры по своему вкусу.

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