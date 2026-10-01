Ваучер на обучение в 2026 году: какие категории украинцев имеют право на его получение

Мужчина смотрит на картину. Фото: УНИАН

Сменить профессию или повысить квалификацию в Украине можно за счет государственной поддержки. Ведь для отдельной категории граждан Государственная служба занятости выдает специальные ваучеры на обучение. Они покрывают его стоимость полностью или частично. В 2026 году максимальная сумма такого ваучера составляет более 33 тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто может воспользоваться программой и как подать заявку.

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Кто может получить ваучер

Программа рассчитана на граждан Украины, которые уже имеют профессиональное, предвузовское или высшее образование и при этом не зарегистрированы как безработные.

Среди тех, кто может претендовать на ваучер:

украинцы в возрасте от 45 лет, если у них не менее 15 лет страхового стажа;

внутренне перемещенные лица, не имеющие подходящей работы;

люди с инвалидностью при отсутствии подходящей работы;

освобожденные от военной службы, если они обратились за ваучером в течение трех лет после увольнения;

ветераны;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лица, получившие ранение, контузию, увечье или заболевание в результате военной агрессии;

отдельные категории уволенных сотрудников правоохранительных органов и специальных служб.

В то же время ваучер не выдается лицам, состоящим на учете в центре занятости как безработные. Также воспользоваться программой нельзя, если в течение последних трех лет человек уже проходил обучение или переподготовку по направлению службы занятости.

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Какое образование можно получить

Ваучер дает возможность обучаться в учреждениях профессионального, предвузовского и высшего образования по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

В 2026 году программа охватывает 100 профессий и 61 специальность.

Среди доступных профессий:

пчеловод;

бетонист;

водитель;

электромонтер;

электрогазосварщик;

фельдшер скорой помощи;

портной;

повар;

маляр;

машинист;

монтажник;

оператор станков с программным управлением;

оператор по поиску взрывоопасных предметов;

пекарь;

пожарный-спасатель;

кровельщик;

сапер по разминированию;

слесарь;

столяр;

токарь;

фрезеровщик.

Получатель ваучера сам выбирает профессию или специальность, учебное заведение и форму обучения. По окончании обучения он получает диплом или другой документ об образовании государственного образца.

Сколько платит государство

Максимальная стоимость ваучера в 2026 году составляет 33 280 гривен. Если выбранная программа обучения стоит дороже, разницу между её стоимостью и суммой ваучера нужно оплатить самостоятельно.

При этом сам факт получения ваучера не означает автоматического зачисления в учебное заведение. После оформления документа необходимо поступить на обучение — подать необходимые заявления и пройти конкурсный отбор, если он предусмотрен.

Есть еще одно важное условие. Если человек получил ваучер, но не воспользовался им, возвращать его стоимость не нужно.

Что делать после получения ваучера

Сначала нужно определиться с профессией или специальностью и учебным заведением, где человек хочет учиться. При этом уровень образования имеет значение.

Например, после получения профессионально-технического образования нельзя воспользоваться ваучером для получения высшего образования. В таком случае доступен следующий образовательно-квалификационный уровень — обучение в профессиональном колледже.

Программа действует уже три года, и за этот период ваучерами воспользовались более 68 тысяч украинцев. Больше всего таких документов выдали в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Полтавской и Запорожской областях.

Как подать заявку на ваучер лично

Оформить ваучер можно лично или дистанционно. Для личного обращения необходимо прийти в ближайший центр занятости. Там специалисты проконсультируют по условиям программы и помогут с подачей документов. Обычно заявление рассматривается в течение трех рабочих дней.

Как оформить ваучер онлайн

Для дистанционной подачи необходимо выполнить 6 шагов:

Заполнить соответствующую форму на сайте Государственной службы занятости. Дождаться автоматического поступления заявления в соответствующий центр занятости. Дождаться звонка или электронного письма от карьерного консультанта. Предоставить необходимые документы и пройти их проверку. Получить решение о выдаче ваучера.

Когда выдача ваучера согласована, можно приступать к поступлению на выбранную образовательную программу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько придется платить родителям за частные детские сады и школы в 2026 году. Стоимость частного образования в Украине существенно различается в зависимости от города, формата учреждения, продолжительности пребывания ребенка и перечня услуг, входящих в ежемесячную оплату. Например, родителям в Киеве приходится тратить на частный детский сад в среднем 15–30 тыс. грн в месяц, а обучение в частной школе может стоить от 10 тыс. грн.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит обучение в зарубежных высших учебных заведениях. Как отмечают эксперты, главной причиной отъезда молодежи остается война. Выпускники уезжают как из прифронтовых регионов, так и из областей, часто страдающих от обстрелов и отсутствия электроэнергии.