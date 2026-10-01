Ваучер на навчання у 2026 році: які категорії українців мають право на отримання

Чоловік дивиться на картину. Фото: УНІАН

Змінити професію або підвищити кваліфікацію в Україні можна за рахунок державної підтримки. Адже для окремої категорії громадян Державна служба зайнятості видає спеціальні ваучери на навчання. Вони покривають його вартість повністю або частково. У 2026 році максимальна сума такого ваучера становить понад 33 тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто може скористатися програмою та як подати заявку.

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Хто може отримати ваучер

Програма розрахована на громадян України, які вже мають професійну, фахову передвищу або вищу освіту та при цьому не зареєстровані як безробітні.

Серед тих, хто може претендувати на ваучер:

українці віком від 45 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу;

внутрішньо переміщені особи, які не мають підходящої роботи;

люди з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

звільнені з військової служби, якщо звернулися по ваучер протягом трьох років після звільнення;

ветерани та ветеранки;

люди, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання через воєнну агресію;

окремі категорії звільнених працівників правоохоронних органів і спеціальних служб.

Водночас ваучер не видають людям, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні. Також скористатися програмою не можна, якщо протягом останніх трьох років людина вже проходила навчання або перенавчання за направленням служби зайнятості.

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Ваучер дає можливість навчатися у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти за професіями й спеціальностями, які мають попит на ринку праці.

У 2026 році програма охоплює 100 професій та 61 спеціальність.

Серед доступних професій:

бджоляр;

бетоняр;

водій;

електромонтер;

електрогазозварник;

екстрений медичний технік;

кравець;

кухар;

маляр;

машиніст;

монтажник;

оператор верстатів із програмним керуванням;

оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів;

пекар;

пожежний-рятувальник;

покрівельник;

сапер розмінування;

слюсар;

столяр;

токар;

фрезерувальник.

Одержувач ваучера сам обирає професію або спеціальність, заклад освіти та форму навчання. Після завершення навчання він отримує диплом або інший документ про освіту державного зразка.

Скільки платить держава

Максимальна вартість ваучера у 2026 році становить 33 280 гривень. Якщо обрана програма навчання коштує дорожче, різницю між її ціною та сумою ваучера потрібно оплатити самостійно.

При цьому сам факт отримання ваучера не означає автоматичного зарахування до навчального закладу. Після оформлення документа потрібно вступити на навчання — подати необхідні заяви та пройти конкурсний відбір, якщо він передбачений.

Є ще інша важлива умова. Якщо людина отримала ваучер, але не скористалася ним, повертати його вартість не потрібно.

Що робити після отримання ваучера

Спочатку потрібно визначитися з професією або спеціальністю та закладом освіти, де людина хоче навчатися. Водночас рівень освіти має значення.

Наприклад, після професійно-технічної освіти не можна скористатися ваучером для здобуття вищої освіти. У такому випадку доступний наступний освітньо-кваліфікаційний рівень — навчання у фаховому коледжі.

Програма діє вже три роки, і за цей період ваучерами скористалися понад 68 тисяч українців. Найбільше таких документів видали у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Полтавській та Запорізькій областях.

Як подати заявку на ваучер особисто

Оформити ваучер можна особисто або дистанційно. Для особистого звернення потрібно прийти до найближчого центру зайнятості. Там фахівці проконсультують щодо умов програми та допоможуть із поданням документів. Зазвичай заяву розглядають протягом трьох робочих днів.

Як оформити ваучер онлайн

Для дистанційної подачі потрібно виконати 6 кроків:

Заповнити відповідну форму на сайті Державної служби зайнятості. Дочекатися автоматичного надходження заяви до відповідного центру зайнятості. Очікувати дзвінка або електронного листа від кар'єрного радника. Надати необхідні документи та пройти їх перевірку. Отримати рішення щодо видачі ваучера.

Коли видачу ваучера погоджено, можна переходити до вступу на обрану освітню програму.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки доведеться платити батькам за приватні дитячі садки та школи у 2026 році. Вартість приватної освіти в Україні суттєво відрізняється залежно від міста, формату закладу, тривалості перебування дитини та переліку послуг, які входять у щомісячну оплату. Наприклад, батькам у Києві доводиться витрачати на приватний садок у середньому 15-30 тис. грн на місяць, а навчання у приватній школі може коштувати від 10 тис. грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує навчання в закордонних закладах вищої освіти. Як зазначають експерти, то головною причиною виїзду молоді залишається війна. Випускники їдуть як з прифронтових регіонів, так і з областей, що потерпають часто від обстрілів та відсутності електроенергії.