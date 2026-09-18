Скільки потрібно платити за приватні садок та школу в Україні: ціни у 2026 році

Діти в школі за партами. Фото: magnific.com

Вартість приватної освіти в Україні суттєво відрізняється залежно від міста, формату закладу, тривалості перебування дитини та переліку послуг, які входять у щомісячну оплату. Наприклад, батькам у Києві доводиться витрачати на приватний садок у середньому 15–30 тис. грн на місяць, а навчання у приватній школі може коштувати від 10 тис. грн.

Про те, скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України, розповіло видання finance.ua, передають Новини.LIVE.

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Скільки коштує приватний дитячий садок

Державний і приватний садки — це дві різні моделі дошкільної освіти. У приватних закладах батьки зазвичай платять не лише за перебування дитини, а й за меншу кількість вихованців у групах, індивідуальний підхід, додаткові розвивальні заняття та подовжений графік.

За оглядом цін приватних садків у 2026 році, повний день у Києві коштує приблизно 15–30 тис. грн на місяць. Водночас у закладах преміального сегмента щомісячна оплата може становити 35–45 тис. грн.

Остаточна сума залежить і від тривалості перебування дитини. Неповний день або скорочений графік зазвичай коштують дешевше, однак харчування, гуртки чи інші послуги можуть не входити до базової вартості.

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Наприклад, київський Montessori School вказує ціну від 12 тис. грн на місяць за неповний день. При цьому харчування оплачується окремо.

Які ціни у приватних школах України

У приватних школах вартість навчання залежить від формату закладу, освітньої програми, кількості дітей у класах, тривалості перебування та наявності додаткових активностей.

У Києві приватні школи пропонують різні формати навчання, тому ціни можуть суттєво відрізнятися.

Наприклад, I-School на 2026/27 навчальний рік встановила вартість навчання на рівні 310 тис. грн за рік. Додатково передбачений щорічний внесок у розмірі 15 тис. грн.

Якщо розподілити основну суму на 10 місяців навчання, щомісячна оплата становитиме приблизно 31 тис. грн.

У Дніпрі вартість приватного навчання також залежить від того, які послуги входять до основного тарифу.

Наприклад, приватна школа "Джива" на 2026/27 навчальний рік встановила оплату в розмірі 16 500 грн на місяць. У цю суму входять активності та перебування дитини у школі до 18:30.

В Одесі ціни на приватні школи залежать від віку дитини, формату навчання та тривалості перебування у закладі.

Так, початкова школа "Мрія" коштує від 20 500 грн на місяць. Водночас в IQ School вартість становить приблизно 10–13 тис. грн на місяць — залежно від обраного формату.

У Львові приватна школа "Ерудит" коштує приблизно 23 700 грн на місяць.

Зазначена ціна розрахована на 10 місяців навчання. Водночас вступні внески, харчування, трансфер та окремі додаткові платежі можуть збільшити загальну суму витрат.

Що потрібно врахувати батькам

Перед укладенням договору з приватним садком або школою варто з’ясувати, чи входять до основної вартості:

харчування;

вступний або щорічний внесок;

гуртки;

трансфер тощо.

Додаткові внески та послуги можуть збільшити загальні витрати родини.

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