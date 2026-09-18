Сколько нужно платить за частный детский сад и школу в Украине: цены в 2026 году

Дети в школе за партами. Фото: magnific.com

Стоимость частного образования в Украине существенно варьируется в зависимости от города, формата учебного заведения, продолжительности пребывания ребенка и перечня услуг, входящих в ежемесячную оплату. Например, родителям в Киеве приходится тратить на частный детский сад в среднем 15–30 тыс. грн в месяц, а обучение в частной школе может стоить от 10 тыс. грн.

О том, сколько стоят частный детский сад и частная школа в разных городах Украины, рассказало издание finance.ua, передают Новини.LIVE.

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Сколько стоит частный детский сад

Государственные и частные детские сады — это две разные модели дошкольного образования. В частных учреждениях родители обычно платят не только за пребывание ребенка, но и за меньшее количество воспитанников в группах, индивидуальный подход, дополнительные развивающие занятия и удлиненный график.

Согласно обзору цен на частные детские сады в 2026 году, полный день в Киеве стоит примерно 15–30 тыс. грн в месяц. В то же время в учреждениях премиального сегмента ежемесячная оплата может составлять 35–45 тыс. грн.

Окончательная сумма зависит и от продолжительности пребывания ребенка. Неполный день или сокращенный график обычно обходятся дешевле, однако питание, кружки или другие услуги могут не входить в базовую стоимость.

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Например, киевская Montessori School указывает цену от 12 тыс. грн в месяц за неполный день. При этом питание оплачивается отдельно.

Каковы цены в частных школах Украины

В частных школах стоимость обучения зависит от формата учреждения, образовательной программы, количества детей в классах, продолжительности пребывания и наличия дополнительных занятий.

В Киеве частные школы предлагают различные форматы обучения, поэтому цены могут существенно различаться.

Например, I-School на 2026/27 учебный год установила стоимость обучения на уровне 310 тыс. грн в год. Дополнительно предусмотрен ежегодный взнос в размере 15 тыс. грн.

Если разделить основную сумму на 10 месяцев обучения, ежемесячная оплата составит примерно 31 тыс. грн.

В Днепре стоимость частного обучения также зависит от того, какие услуги входят в основной тариф.

Например, частная школа "Джива" на 2026/27 учебный год установила оплату в размере 16 500 грн в месяц. В эту сумму входят занятия и пребывание ребенка в школе до 18:30.

В Одессе цены на частные школы зависят от возраста ребенка, формата обучения и продолжительности пребывания в учреждении.

Так, начальная школа "Мрия" стоит от 20 500 грн в месяц. В то же время в IQ School стоимость составляет примерно 10–13 тыс. грн в месяц — в зависимости от выбранного формата.

Во Львове частная школа "Эрудит" стоит примерно 23 700 грн в месяц.

Указанная цена рассчитана на 10 месяцев обучения. При этом вступительные взносы, питание, трансфер и отдельные дополнительные платежи могут увеличить общую сумму расходов.

Что нужно учесть родителям

Перед заключением договора с частным детским садом или школой стоит выяснить, входят ли в основную стоимость:

питание;

вступительный или ежегодный взнос;

кружки;

трансфер и т. д.

Дополнительные взносы и услуги могут увеличить общие расходы семьи.

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