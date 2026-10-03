Культові ігри зі знижками до 90% на Осінньому розпродажі Steam: що доступно геймерам

Чоловік грає у комп'ютерну гру. Фото: Unsplash

Користувачі цифрового магазину Steam можуть отримати безліч ігор зі знижками до 90% на початку жовтня 2026 року. Розпочався передостанній у 2026 році сезонний розпродаж, який триватиме до 8 числа включно. Геймерам запропонували вигідні ціни на культові тайтли, новинки і маловідомі проєкти різних жанрів, тому кожен знайде цікавинку для себе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які комп’ютерні ігри віддають у Steam з великими знижками у жовтні.

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Знижки до 90% на ігри в Steam

Щороку цифрова платформа організовує масштабні сезонні розпродажі — по одному на кожен квартал. Подія передбачає суттєві знижки на тайтли і не прив’язана до конкретної тематики або жанру. Тобто геймери можуть знайти вигідні проєкти на будь-який смак, купивши ігри, на які раніше було шкода грошей.

Розпродаж триватиме до 8 жовтня, а користувачі мають змогу додати у свою бібліотеку такі культові тайтли набагато дешевше:

The Ascent — 63 грн замість 635 грн (-90%);

Metro Exodus — 79 грн замість 799 грн (-90%);

The Outlast Trials — 92 грн замість 925 грн (-90%);

Dying Light Essentials Edition — 65 грн замість 659 грн (-90%);

Ori and the Will of the Wisps — 37 грн замість 379 грн (-90%);

Batman: Arkham Knight — 55 грн замість 279 грн (-80%);

Subnautica — 199 грн замість 799 грн (-75%);

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 389 грн замість 1 559 грн (-75%);

Half-Life: Alyx — 281 грн замість 1 125 грн (-75%);

Cyberpunk 2077 — 419 грн замість 1 399 грн (-70%).

Відеоігри в Steam зі знижками. Фото: скриншот

Тематичні фестивалі в Steam

Регулярно в цифровому магазині влаштовують тематичні фестивалі, присвячені іграм конкретного жанру або спрямування. В такі періоди обрані проєкти віддають геймерам зі знижками, додатково відкриваючи доступ до демоверсій, проводячи презентації новинок та онлайн-зустрічі з розробниками.

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Протягом жовтня 2026 року в Steam запланували три фестивалі. Перший підв’яжуть до кулінарної тематики (з 12 по 19 жовтня), другий — до новинок місяця (з 19 по 26 жовтня), третій — до жанру горору (з 26 жовтня по 2 листопада). Різноманіття тем дозволить геймерам знайти недорогі комп’ютерні ігри собі за смаком.

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