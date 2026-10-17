Чоловік і жінка грають у гру. Фото: Pexels

Користувачі цифрового магазину Steam можуть придбати деякі ігри зі знижками, оскільки триває тематичний фестиваль. Але вигода поширюється на тайтли конкретного спрямування — всі вони пов’язані з кулінарією. Якщо сюжет крутиться навколо приготування їжі чи ведення ресторанного бізнесу, ціна приємно здивує геймерів. Однак варто поспішити, бо фестиваль триватиме недовго.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Steam.

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На які ігри з’явилися знижки в Steam

Фестиваль кулінарії завершиться 19 жовтня о 20:00 за київським часом. До тієї пори геймерам доступні комп’ютерні ігри з вигідними знижками. Ресторанний бізнес, кав’ярні, піцерії, таверни, вулична їжа чи звичайне приготування домашніх страв — тематика не обмежується жанрами.

Користувачі Steam можуть придбати набагато дешевше такі маловідомі або культові тайтли станом на суботу, 17 жовтня:

PlateUp! — 41 грн замість 415 грн (-90%);

Chef Life: A Restaurant Simulator — 60 грн замість 600 грн (-90%);

Overcooked! All You Can Eat — 240 грн замість 800 грн (-70%);

Ale & Tale Tavern — 111 грн замість 285 грн (-61%);

Dragon Song Tavern: Cozy & Adventurous — 369 грн замість 820 грн (-55%);

Beastro — 234 грн замість 520,74 грн (-55%);

Restaurats — 239 грн замість 499 грн (-52%);

Wrap House Simulator — 120 грн замість 250 грн (-52%);

Kokoro Kitchen — 512 грн замість 940,50 грн (-46%);

Farm to Table — 201 грн замість 335 грн (-40%).

Тематичні ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Тематичні фестивалі в жовтні

Друга половина жовтня 2026 року принесе користувачам Steam ще два тематичні фестивалі, отже будуть вигідні знижки на десятки комп’ютерних ігор. Перша подія — "Фестиваль новинок", який пройде з 19 по 26 жовтня. Геймерам презентують тайтли різних жанрів, розкриють деталі запланованих релізів, покажуть частину геймплею тощо.

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А 26 жовтня розпочнеться фестиваль "Страшно в Steam 5" — будуть доступні знижки на моторошні ігри. Очевидно, подію приурочили до Геловіну, який святкують напередодні Дня всіх святих — увечері 31 жовтня та в ніч проти 1 листопада. Додатково з’являться анонси майбутніх релізів, демоверсії та тематичні активності.

Раніше Новини.LIVE писали, що на платформі Steam провели великий сезонний розпродаж. Це третя подія за рік, яка передбачає вигідні знижки на безліч комп’ютерних ігор, презентації новинок, відкриття доступу до демоверсій, спілкування з розробниками і багато іншого.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар оновив тарифні плани Домашнього Інтернету у жовтні. Абонентам представили три пакети послуг, які можна підключити з вигідною знижкою. Нові клієнти будуть платити всього 200 грн протягом шести місяців обслуговування.