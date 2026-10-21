Grand Theft Auto VI. Фото: RockStar Games / скриншот з відео

Зовсім скоро вийде легендарна гра, на яку чекають всі геймери світу. GTA 6 заполонила світові ЗМІ останніми днями. Адже чим ближче дата випуску, тим більше резонансу. Гра вийде 19 листопада і доступна буде на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Enhanced та Xbox Series X/S. Проте культовий ігровий сюжет може обійтись українцям в чималу суму.

За яку суму можна зробити передзамовлення гри — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки коштує передзамовлення гри

На офіційному сайті PlayStation, ціна на стандартну GTA 6 становить 3 499 гривень. За безлімітну версію гри розробник просить доплатити 800 грн — 4 299 гривень.

А ті, хто зробить замовлення до дня релізу, можуть отримати додатково:

місячну підписку на GTA+;

можливість попереднього завантаження за 7 днів до виходу;

розширення на Vintage Vice City Park.

Ціни на гру GTA 6. Фото: скриншот

На українському маркетплейсі Comfy за код активації гри на PlayStation 5 просять 4 599 гривень. При цьому користувачі на сайті просять надати більш детальну інформацію стосовно коду, адже незрозуміло: чи це стандартна версія, чи безлімітна.

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Коментар користувача стосовно GTA 6. Фото: скриншот

Сюжетна лінія гри

Сюжет Grand Theft Auto VI розповідає історію двох злочинців — колишньої засудженої Люсії Камінос и колишнього військового Джейсона Дюваля. Намагаючись стати багатшими, після невдалої угоди їх затягує у масштабну кримінальну змову на території штату Леоніда і Вайс-Сіті. Якщо вони хочуть вижити, то змушені покладатись один на одного, аби вижити.

Скільки коштів отримали розробники ще до релізу

За даними Sensor Tower, передзамовлення гри, яка ще не вийшла, принесли компанії Rockstar Games понад 630 мільйонів доларів. Передзамовлення можна було зробити ще з 25 червня. Станом на жовтень вже продано понад 6,45 мільйонів копій гри.

Розробники наголошують, що більш активні продажі і доходи від гри будуть ближче до дня релізу — 19 листопада.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які ігри зі знижками доступні в Steam. Друга половина жовтня принесе геймерам два тематичні фестивалі. Це означає, що будуть вигідні знижки на десятки комп’ютерних ігор.

Також Новини.LIVE повідомляли, за якими цінами можна придбати Ecoflow. На офіційних інтернет-магазинах таких як Rozetka, Comfy ціни коливатимуться від 20 000 до 130 000 гривень. Однак більш дешевші пропозиції можна розглянути на інших платформах.