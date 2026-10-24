Контролери в руках на тлі телевізора. Фото: Unsplash

Українським геймерам доступні вигідні знижки у Steam на культові та маловідомі комп'ютерні ігри. Більше того, деякі тайтли віддають у цифровому магазині майже за безцінь — вартість доходить максимум до 40 грн. Ми дізналися, з якими недорогими проєктами варто познайомитися користувачам Steam у жовтні-листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на цифрову платформу Steam.

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Ігри до 40 грн у Steam

Періодично у магазині проводять тематичні фестивалі та різноманітні події, які передбачають вигідні знижки на комп'ютерні ігри. Такі заходи забезпечують користувачів, які не мають змоги витрачати багато коштів, доступом до культових тайтлів.

Наприклад, наприкінці жовтня 2026 року відбудеться фестиваль "Страшно в Steam 5", який презентує проєкти у жанрі горор. А протягом листопада для геймерів проведуть "Фестиваль рольових автобоїв" і встановлять знижки до Чорної п’ятниці.

Водночас уже цієї суботи, 24 жовтня, користувачі Steam можуть придбати відеоігри майже за безцінь. Ми промоніторили асортимент цифрового магазину і дізналися, які тайтли коштують максимум 40 грн. Пезультат виявився таким:

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Buckshot Roulette — 29 грн;

To the Moon — 33 грн;

Bendy and the Dark Revival — 38 грн;

shapez — 22 грн;

The Quinfall — 31 грн;

Apewar — 13 грн;

UBERMOSH — 13 грн;

Bridge Constructor Portal — 20 грн;

Stronghold Crusader HD — 33 грн;

Barro — 13 грн;

The Testament of Sherlock Holmes — 29 грн;

The Coma 2: Vicious Sisters — 26 грн.

Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Скільки коштує GTA 6 в Україні

Раніше ми розповідали, що вже 19 листопада на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Enhanced та Xbox Series X/S буде доступний головний реліз року — продовження легендарної франшизи GTA 6.

Передзамовлення можна зробити на офіційному сайті PlayStation: стандартне видання коштує 3 499 грн, Ultimate Edition — 4 299 грн. Оформивши заявку до дати релізу, геймери додатково отримають місячну підписку на GTA+, можливість попереднього завантаження за 7 днів до виходу і розширення на Vintage Vice City Park.

За інформацією Sensor Tower, виробники GTA 6 — компанія Rockstar Games — лише на попередніх замовленнях гри заробила понад 630 млн доларів. Станом на жовтень вдалося продати більше 6,45 мільйонів копій.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який брухт стане джерелом доходу у листопаді 2026 року. Українці можуть заробити чималі гроші на продажу міді, вартість якої коливається у межах 400-500 грн за кілограм. Ми дізналися, де знайти кольоровий метал у домашніх умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати знижку на оплату комунальних послуг у розмірі 25-100%. Деяким категоріям осіб надають пільги без урахування середньомісячного доходу. Однак у багатьох випадках беруть до уваги поріг, що дає право на податкову соціальну пільгу.