Недорогие курорты все включено — куда поехать осенью и какой минимальный бюджет на человека

Многие украинцы выбирают отдых на курортах all inclusive не летом, а осенью. Бархатный сезон подходит туристам, которые не любят сильную жару и толпы. Плюс цены в отелях обычно более приятные для бюджета.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, куда поехать на отдых за границу осенью 2025 года и сколько денег придется потратить.

Осенние туры all inclusive 2025

Популярными направлениями для украинцев остаются Турция, Египет и Грузия. Эти страны имеют развитую туристическую инфраструктуру, а большинство отелей предлагают обслуживание по системе "все включено". Плюс туроператоры обычно продают путевки на 7 дней и устанавливают выгодные скидки для клиентов.

Что касается Турции, то осенью 2025 года минимальный бюджет на человека составляет 25 000-30 000 грн. Путешественники могут найти более дешевые варианты с вылетами из Европы или самостоятельно забронировать места в отеле, но тогда придется дополнительно позаботиться о логистике.

Египетские курорты — Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-Алам — немного дешевле в контексте отдыха в течение семи ночей. Одинокому путешественнику хватит 18 000-25 000 грн, дабы поселиться в отеле all inclusive со всеми удобствами. Правда, в культурном вопросе Египет может понравиться не всем украинцам, поэтому стоит учитывать собственные предпочтения.

"Осенью популярные курорты в Турции и Египте часто предлагают туры с хорошими скидками. Море в сентябре-октябре еще теплое, поэтому тот, кто не догнал летний отдых на пляже, может это сделать осенью", — отметила туроператор.

Грузия — не совсем классический вариант для украинцев, но там доступен морской отдых за относительно небольшие деньги. Из плюсов можно выделить вкусную национальную кухню, бюджетные отели и веселые развлекательные программы. За неделю проживания двум взрослым надо заплатить ориентировочно 16 000-20 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не рекомендуют ехать на отдых в сентябре за границу, а именно в Объединенные Арабские Эмираты или Таиланд. В ОАЭ еще будет жарко для неподготовленных туристов, а в Таиланде их ждет сезон муссонов.

Также мы писали, что мнения туристов о Дубае разделились: одни называют его бездушным и показным, другие восхищаются безопасностью, развлечениями и уникальными достопримечательностями. Это место вызывает полярные впечатления.