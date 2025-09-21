Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бюджетные курорты all inclusive осенью — какую страну выбрать

Бюджетные курорты all inclusive осенью — какую страну выбрать

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 08:10
Недорогие курорты все включено — куда поехать осенью и какой минимальный бюджет на человека
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Многие украинцы выбирают отдых на курортах all inclusive не летом, а осенью. Бархатный сезон подходит туристам, которые не любят сильную жару и толпы. Плюс цены в отелях обычно более приятные для бюджета.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, куда поехать на отдых за границу осенью 2025 года и сколько денег придется потратить.

Реклама
Читайте также:

Осенние туры all inclusive 2025

Популярными направлениями для украинцев остаются Турция, Египет и Грузия. Эти страны имеют развитую туристическую инфраструктуру, а большинство отелей предлагают обслуживание по системе "все включено". Плюс туроператоры обычно продают путевки на 7 дней и устанавливают выгодные скидки для клиентов.

Что касается Турции, то осенью 2025 года минимальный бюджет на человека составляет 25 000-30 000 грн. Путешественники могут найти более дешевые варианты с вылетами из Европы или самостоятельно забронировать места в отеле, но тогда придется дополнительно позаботиться о логистике.

Бюджетные курорты all inclusive осенью — какую страну выбрать - фото 1
Путевки в Турцию. Фото: скриншот

Египетские курорты — Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-Алам — немного дешевле в контексте отдыха в течение семи ночей. Одинокому путешественнику хватит 18 000-25 000 грн, дабы поселиться в отеле all inclusive со всеми удобствами. Правда, в культурном вопросе Египет может понравиться не всем украинцам, поэтому стоит учитывать собственные предпочтения.

"Осенью популярные курорты в Турции и Египте часто предлагают туры с хорошими скидками. Море в сентябре-октябре еще теплое, поэтому тот, кто не догнал летний отдых на пляже, может это сделать осенью", — отметила туроператор.

Бюджетные курорты all inclusive осенью — какую страну выбрать - фото 2
Путевки в Египет. Фото: скриншот

Грузия — не совсем классический вариант для украинцев, но там доступен морской отдых за относительно небольшие деньги. Из плюсов можно выделить вкусную национальную кухню, бюджетные отели и веселые развлекательные программы. За неделю проживания двум взрослым надо заплатить ориентировочно 16 000-20 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не рекомендуют ехать на отдых в сентябре за границу, а именно в Объединенные Арабские Эмираты или Таиланд. В ОАЭ еще будет жарко для неподготовленных туристов, а в Таиланде их ждет сезон муссонов.

Также мы писали, что мнения туристов о Дубае разделились: одни называют его бездушным и показным, другие восхищаются безопасностью, развлечениями и уникальными достопримечательностями. Это место вызывает полярные впечатления.

Турция отдых Грузия Египет курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации