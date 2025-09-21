Відео
Головна Економіка Бюджетні курорти all inclusive восени — який напрям обрати у 2025

Бюджетні курорти all inclusive восени — який напрям обрати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 08:10
Недорогі курорти все включено — куди поїхати восени та який мінімальний бюджет на людину
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Чимало українців обирають відпочинок на курортах all inclusive не влітку, а восени. Оксамитовий сезон підходить туристам, які не люблять сильну спеку і натовпи. Плюс ціни в готелях зазвичай більш приємні для бюджету.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператорки Тетяни Іващук, куди поїхати на відпочинок за кордон восени 2025 року та скільки грошей доведеться витратити.

Читайте також:

Осінні тури all inclusive 2025

Популярними напрямками для українців досі залишаються Туреччина, Єгипет і Грузія. Ці країни мають розвинену туристичну інфраструктуру, а більшість готелів пропонують обслуговування за системою "все включено". Плюс туроператори зазвичай продають путівки на 7 днів і встановлюють вигідні знижки для клієнтів.

Що стосується Туреччини, то восени 2025 року мінімальний бюджет на людину становить 25 000-30 000 грн. Мандрівники можуть знайти більш дешеві варіанти з вильотами з Європи чи самостійно забронювати місця в готелі, але тоді доведеться додатково подбати про логістику.

Бюджетні курорти all inclusive восени — який напрям обрати у 2025 - фото 1
Путівки в Туреччину. Фото: скриншот

Єгипетські курорти — Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-Алам — трохи дешевші в контексті відпочинку протягом семи ночей. Одинокому мандрівнику вистачить 18 000-25 000 грн, аби поселитися в готелі all inclusive з усіма зручностями. Щоправда, в культурному питанні Єгипет може сподобатися не всім українцям, тому варто зважати на власні вподобання.

"Восени популярні курорти в Туреччині та Єгипті часто пропонують тури з хорошими знижками. Море у вересні-жовтні ще тепле, тому той, хто не наздогнав літній відпочинок на пляжі, може це зробити восени", — зазначила туроператорка.

Бюджетні курорти all inclusive восени — який напрям обрати у 2025 - фото 2
Путівки в Єгипет. Фото: скриншот

Грузія — не зовсім класичний варіант для українців, але там доступний морський відпочинок за відносно невеликі кошти. З плюсів можна виділити смачну національну кухню, бюджетні готелі та веселі розважальні програми. За тиждень проживання двом дорослим треба заплатити орієнтовно 16 000-20 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не рекомендують їхати на відпочинок у вересні за кордон, а саме в Об’єднані Арабські Емірати чи Таїланд. В ОАЕ ще буде жарко для непідготованих туристів, а в Таїланді їх чекає сезон мусонів.

Також ми писали, що думки туристів про Дубай розділилися: одні називають його бездушним і показним, інші захоплюються безпекою, розвагами та унікальними пам’ятками. Це місце викликає полярні враження.

Туреччина відпочинок Грузія Єгипет курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
