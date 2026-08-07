Жара высушивает украинские реки: как климатический кризис влияет на аграрный сектор

Фермер прикрывает лицо рукой, маловодье. Фото: Magnific, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские реки стремительно мелеют из-за жары и недостатка осадков. Во многих водоемах уже фиксируются рекордно низкие уровни, а в некоторых регионах ситуацию называют критической. Дефицит воды начинает напрямую влиять на аграриев: под угрозой оказываются орошение полей, урожайность культур и продовольственная безопасность Украины.

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды, передает Новини.LIVE.

Где ситуация наиболее сложная

Больше всего от нехватки воды страдают реки Карпатского региона, притоки Среднего Днепра, Припяти и Южного Буга. Причиной такого явления стали продолжительная жара и дефицит осадков. Из-за этого во многих равнинных реках вода застаивается, что ухудшает ее качество и негативно влияет на состояние водных экосистем.

Какие риски для аграриев

В министерстве отмечают, что маловодье уже рассматривается как экстремальное природное явление. Для сельского хозяйства оно грозит дефицитом воды для орошения, что особенно опасно во время сильной жары. Ограниченные водные ресурсы могут повлиять на урожайность, увеличить расходы аграриев и создать дополнительное давление на производство.

Помимо агросектора, нехватка воды сказывается также на водоснабжении, энергетике и экономике в целом.

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Какие ограничения вводятся

Одной из мер реагирования стало ограничение права на специальное водопользование. Только в течение июля такие ограничения были применены к 185 водопользователям в различных регионах Украины.

В ведомстве отмечают, что изменения климата все сильнее влияют на водный режим украинских рек, поэтому государственная политика должна адаптироваться к новым условиям.

"Управленческие решения должны основываться на достоверных данных государственного мониторинга, водного кадастра и учета водопользования. Мы концентрируем усилия на усилении мониторинга, цифровизации учета использования воды, внедряем европейские подходы к управлению речными бассейнами и разрабатываем меры по адаптации водного сектора к изменению климата", — отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчаренко.

Фермерам выплатят компенсации за потерянный урожай

Для многих аграриев этот сезон стал одним из самых сложных за время полномасштабной войны. Наибольшие потери понесли хозяйства в прифронтовых регионах, где из-за постоянных обстрелов часть полей так и не удалось обмолотить. Правительство уже работает над программой компенсаций для фермеров, которые не смогли собрать урожай из-за боевых действий.

Параллельно государство ищет безопасные способы хранения нового урожая. Помимо традиционных элеваторов, все активнее будут использоваться полимерные зерновые рукава, которые можно размещать непосредственно возле хозяйств. Такой способ считается более безопасным для прифронтовых территорий, ведь зерно можно хранить до года, не концентрируя большие запасы в одном месте.