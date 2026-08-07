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Головна Економіка Агро Україна може зіткнутися з дефіцитом води: які області опинилися у зоні ризику

Україна може зіткнутися з дефіцитом води: які області опинилися у зоні ризику

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 09:15
Спека висушує українські річки: як кліматична криза впливає на аграрний сектор
Фермер затуляє обличчя рукою, маловоддя. Фото: Magnific, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українські річки стрімко міліють через спеку та нестачу опадів. У багатьох водоймах вже фіксують рекордно низькі рівні, а в певних регіонах ситуацію називають критичною. Дефіцит води починає безпосередньо впливати на аграріїв: під загрозою опиняються зрошення полів, врожайність культур і продовольча безпека України.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля, передає Новини.LIVE.

Де ситуація найскладніша

Найбільше від нестачі води потерпають річки Карпатського регіону, притоки Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. Причиною такого явища стали тривала спека та дефіцит опадів. Через це у багатьох рівнинних річках вода застоюється, що погіршує її якість і негативно впливає на стан водних екосистем.

Які ризики для аграріїв

У міністерстві наголошують, що маловоддя вже розглядається як екстремальне природне явище. Для сільського господарства воно загрожує дефіцитом води для зрошення, що особливо небезпечно під час сильної спеки. Обмежені водні ресурси можуть вплинути на врожайність, збільшити витрати аграріїв і створити додатковий тиск на виробництво.

Крім агросектору, нестача води позначається також на водопостачанні, енергетиці та економіці загалом.

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Які обмеження запроваджують

Одним із заходів реагування стало обмеження права на спеціальне водокористування. Лише протягом липня такі обмеження застосували до 185 водокористувачів у різних регіонах України.

У відомстві зазначають, що зміни клімату все сильніше впливають на водність українських річок, тому державна політика має адаптуватися до нових умов.

"Управлінські рішення мають ґрунтуватися на достовірних даних державного моніторингу, водного кадастру та обліку водокористування. Ми концентруємо зусилля, щоб посилити моніторинг, цифровізувати облік використання води, впроваджуємо європейські підходи до управління річковими басейнами та розробляємо заходи з адаптації водного сектору до зміни клімату", — зазначила заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко.

Фермерам виплатять компенсації за втрачений врожай

Для багатьох аграріїв цей сезон став одним із найскладніших за час повномасштабної війни. Найбільших втрат зазнали господарства у прифронтових регіонах, де через постійні обстріли частину полів так і не вдалося обмолотити. Уряд уже працює над програмою компенсацій для фермерів, які не змогли зібрати врожай через бойові дії.

Паралельно держава шукає безпечні способи зберігання нового врожаю. Окрім традиційних елеваторів, дедалі активніше використовуватимуть полімерні зернові рукави, які можна розміщувати безпосередньо біля господарств. Такий спосіб вважають більш безпечним для прифронтових територій, адже зерно можна зберігати до року, не концентруючи великі запаси в одному місці.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що через потепління клімату в Україні змінюються умови для сільського господарства. Науковці зазначають, що на Поліссі вже можна вирощувати кукурудзу, соняшник, овочі та навіть сади, однак разом із цим аграрії дедалі частіше стикаються з посухами, ерозією ґрунтів і поширенням шкідників.

Також Новини.LIVE писали, що через аномальну спеку та посуху французькі фермери попереджають про можливий дефіцит овочів. Найбільше можуть постраждати врожаї цибулі, часнику, моркви та салату, а окремі виробники вже говорять про значні фінансові втрати і ризик закриття господарств.

сільське господарство річки аграрії засуха
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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