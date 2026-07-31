В Україні зміщуються кліматичні зони: як це вплине на фермерів і майбутні врожаї

Комбайн на полі, фермер тримає кукурудзу. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українські фермери вже відчувають зміни клімату, про які багато років говорять вчені. Через тепліші зими та довший сезон росту культур на Поліссі вже можна вирощувати те, що раніше вважалося "південними" культурами. Водночас разом із новими можливостями приходять і ризики — від посух до навали шкідників.

Про це повідомляють науковці Інституту агроекології і природокористування НААН після аналізу супутникових даних за останні 40 років, передає Новини.LIVE.

Як змінився клімат в Україні

Дослідження охопило період із 1982 по 2025 рік і базується на даних NASA, NOAA та Міністерства сільського господарства США.

За словами академіка НААН Олександра Тараріка, Україна нагрівається швидше, ніж більшість європейських країн. Це вже змінює умови, у яких працюють аграрії. Найбільше ці зміни помітні на Поліссі.

Що тепер можна вирощувати на Поліссі

За останні десятиліття вегетаційний період тут подовжився приблизно на 35 днів, тобто зі 183 до 218. Весна теж приходить значно раніше. Якщо раніше активний ріст рослин починався наприкінці квітня, то зараз — уже наприкінці березня.

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Температура за цей час також зросла:

на Поліссі — приблизно на 2,3°C;

у Лісостепу та Степу — на 2,8–3,6°C.

Тому території, де раніше було складно вирощувати теплолюбні культури, поступово стають придатними для кукурудзи, соняшнику, овочів і навіть садів.

Чому врожаї ростуть попри посуху

На тлі посухи та нестабільної погоди врожайність багатьох культур в Україні продовжує збільшуватися. Свою роль відіграють сучасні технології, нові сорти, добрива та якісніше насіння. Але, за словами вчених, є ще один фактор.

Вони припускають, що підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері допомагає рослинам активніше фотосинтезувати, краще використовувати вологу із грунту та легше переносити високі температури. Це може частково пояснювати, чому врожаї не падають навіть у роки зі спекотним літом.

Які проблеми несе потепління

Науковці попереджають, що зміна клімату вже створює серйозні проблеми для українського сільського господарства. Серед них:

посилення водної та вітрової ерозії ґрунтів;

втрата вологи й органічної речовини в ґрунтах;

швидше поширення шкідників і хвороб через теплі зими;

поява нових інвазивних рослин;

висихання малих річок і деградація водно-болотних територій.

Найскладніша ситуація, як і раніше, складається на півдні України, де посухи стають дедалі довшими й сильнішими.

Як супутники допомагають аграріям

У НААН кажуть, що супутниковий моніторинг дозволяє не просто спостерігати за змінами клімату, а й допомагати аграріям до них адаптуватися.

Завдяки таким даним можна точніше планувати сівозміни, підбирати культури, сорти та гібриди під конкретний регіон і навіть розробляти державні програми підтримки агросектору.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що держава компенсує аграріям 25% вартості української сільськогосподарської техніки, а для господарств із прифронтових регіонів розмір компенсації становить 40%. Тепер програму суттєво розширили — до неї додали тисячі нових моделей техніки та десятки українських виробників.

Також Новини.LIVE писали, що спека знищує врожай у Європі. Французькі виробники попереджають, що через посуху та високі температури країна може зіткнутися з дефіцитом овочів, а частина фермерських господарств ризикує зазнати великих збитків або припинити роботу.