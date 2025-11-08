Как получить рекордный урожай черешни - 5 осенних шагов для подготовки дерева к зиме

Урожай черешни в саду на дереве в саду. Фото: Pinterest

Чтобы весной ветви черешни гнулись от ягод, позаботиться о дереве нужно уже осенью. В это время оно накапливает силы, формирует почки и готовится к зиме. Осенний уход поможет сохранить дерево и обеспечит щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какие 5 шагов стоит сделать осенью, чтобы в следующем году получить рекордный урожай черешни.

Санитарная обрезка

После сбора урожая внимательно осмотрите дерево. Удалите сухие, больные или поломанные ветви — они загущают крону и мешают росту молодых побегов. Это дает доступ света и воздуха, что уменьшает риск грибковых болезней.

Омоложение старых ветвей

Если черешня уже несколько лет не радует урожаем, проведите омолаживающую обрезку. Оставьте только здоровые молодые побеги, а старые ветки срежьте — дерево направит силы на развитие новых плодоносящих побегов.

Защита от вредителей и болезней

Черешня уязвима к грибкам и насекомым, поэтому осенью нужно провести профилактическое опрыскивание. Используйте 3% бордоскую жидкость или медный купорос — это уничтожит споры грибов и личинки вредителей, которые остались на коре.

Осенние подкормки

Для крепких корней и будущего цветения внесите фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, калийную соль или древесную золу. Они помогают дереву пережить морозы и стимулируют образование новых почек.

Мульчирование

Чтобы корни не промерзли, замульчируйте приствольный круг сеном, опилками, сосновыми ветками или компостом. Мульча сохраняет влагу, тепло и обеспечивает защиту дерева даже в самую суровую зиму.

