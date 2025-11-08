Відео
Зроби це восени — і навесні гілки черешні гнутимуться від ягід

Зроби це восени — і навесні гілки черешні гнутимуться від ягід

Дата публікації: 8 листопада 2025 05:00
Оновлено: 22:26
Як отримати рекордний урожай черешні - 5 осінніх кроків для підготовки дерева до зими
Врожай черешні в саду на дереві. Фото: Pinterest

Щоб навесні гілки черешні гнулися від ягід, подбати про дерево потрібно вже восени. У цей час воно накопичує сили, формує бруньки й готується до зими. Осінній догляд допоможе зберегти дерево та забезпечить щедрий урожай.

Новини.LIVE розповідає, які 5 кроків варто зробити восени, щоб наступного року отримати рекордний урожай черешні.

Читайте також:

Санітарна обрізка

Після збору врожаю уважно огляньте дерево. Видаліть сухі, хворі або поламані гілки — вони загущують крону й заважають росту молодих пагонів. Це дає доступ світла та повітря, що зменшує ризик грибкових хвороб.

Омолодження старих гілок

Якщо черешня вже кілька років не радує врожаєм, проведіть омолоджувальну обрізку. Залиште лише здорові молоді пагони, а старі гілки зріжте — дерево спрямує сили на розвиток нових плодоносних пагонів.

Захист від шкідників і хвороб

Черешня вразлива до грибків і комах, тому восени потрібно провести профілактичне обприскування. Використайте 3% бордоську рідину або мідний купорос — це знищить спори грибів і личинки шкідників, які залишилися на корі.

Осіннє підживлення

Для міцного коріння та майбутнього цвітіння внесіть фосфорно-калійні добрива: суперфосфат, калійну сіль або деревну золу. Вони допомагають дереву пережити морози та стимулюють утворення нових бруньок.

Мульчування

Щоб коріння не промерзло, замульчуйте пристовбурне коло сіно́м, тирсою, сосновими гілками чи компостом. Мульча зберігає вологу, тепло та забезпечує захист дерева навіть у найсуворішу зиму.

Ми вже писали про те, як правильно використовувати біовугілля, щоб компост дозрів уже за 30 днів.

Раніше пояснювали те, які дрова найкраще підходять для печі, буржуйки чи каміна, щоб опалення було теплим і економним.

Детальніше розповідали про те, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше.

врожай дерева поради город сад черешня
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
