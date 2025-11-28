Что делать на огороде, в саду и цветнике в декабре - главные советы хозяевам

Зимний уход за садом и огородом — советы на декабрь
Дата публикации 28 ноября 2025 09:55
Девушка убирает снег в саду. Фото: Freepik
Хоть за окном зима, но декабрь — не время для отдыха. Именно сейчас стоит подготовить семена, проверить сад, укрыть цветы и деревья, чтобы весной получить здоровые растения и обильный урожай.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать на огороде, в саду и цветнике в декабре, чтобы растения хорошо перезимовали и дали обильный урожай.
На огороде
- Подсушите и очистите семена моркови, капусты, свеклы.
- Из тыквы, кабачков и патиссонов достаньте семена, высушите и храните в тепле.
- Установите снегозадержатели на открытых участках.
- Слейте воду из шлангов, бочек и труб, спрячьте инвентарь.
- Для защиты почвы сделайте борозды поперек склона.
- Начинайте плести мульчирующие маты из соломы и готовить колья для томатов.
В саду
- Подкормите птиц — они уничтожают личинок вредителей.
- Утеплите деревья, обмотав стволы сеткой или пленкой.
- Защитите сад от зайцев и мышей: утрамбуйте снег возле деревьев и разложите приманки.
- До сильных морозов проверьте изгородь и укрытия.
В цветнике
- Расчищая дорожки, набрасывайте снег на клумбы — это естественное утепление.
- Закройте щели в укрытиях роз и рододендронов.
- Начинайте выгон луковичных (тюльпаны, нарциссы): поставьте их в тепло +15-20°C, и через три недели они зацветут.
