Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Зимний уход за садом и огородом — советы на декабрь

Зимний уход за садом и огородом — советы на декабрь

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 09:55
Что делать на огороде, в саду и цветнике в декабре - главные советы хозяевам
Девушка убирает снег в саду. Фото: Freepik

Хоть за окном зима, но декабрь — не время для отдыха. Именно сейчас стоит подготовить семена, проверить сад, укрыть цветы и деревья, чтобы весной получить здоровые растения и обильный урожай.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать на огороде, в саду и цветнике в декабре, чтобы растения хорошо перезимовали и дали обильный урожай.

Реклама
Читайте также:

На огороде

  • Подсушите и очистите семена моркови, капусты, свеклы.
  • Из тыквы, кабачков и патиссонов достаньте семена, высушите и храните в тепле.
  • Установите снегозадержатели на открытых участках.
  • Слейте воду из шлангов, бочек и труб, спрячьте инвентарь.
  • Для защиты почвы сделайте борозды поперек склона.
  • Начинайте плести мульчирующие маты из соломы и готовить колья для томатов.

В саду

  • Подкормите птиц — они уничтожают личинок вредителей.
  • Утеплите деревья, обмотав стволы сеткой или пленкой.
  • Защитите сад от зайцев и мышей: утрамбуйте снег возле деревьев и разложите приманки.
  • До сильных морозов проверьте изгородь и укрытия.

В цветнике

  • Расчищая дорожки, набрасывайте снег на клумбы — это естественное утепление.
  • Закройте щели в укрытиях роз и рододендронов.
  • Начинайте выгон луковичных (тюльпаны, нарциссы): поставьте их в тепло +15-20°C, и через три недели они зацветут.

Мы уже писали о том, как ухаживать за гибискусом, чтобы он не переставал цвести 365 дней в году.

Ранее сообщалось о том, как избежать типичных ошибок при создании компоста.

Также мы объясняли то, каких соседей для смородины стоит избегать, чтобы куст оставался здоровым.

деревья зима цветы советы огород сад семена клумба
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации