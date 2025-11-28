Что делать на огороде, в саду и цветнике в декабре - главные советы хозяевам

Девушка убирает снег в саду. Фото: Freepik

Хоть за окном зима, но декабрь — не время для отдыха. Именно сейчас стоит подготовить семена, проверить сад, укрыть цветы и деревья, чтобы весной получить здоровые растения и обильный урожай.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать на огороде, в саду и цветнике в декабре, чтобы растения хорошо перезимовали и дали обильный урожай.

На огороде

Подсушите и очистите семена моркови, капусты, свеклы.

Из тыквы, кабачков и патиссонов достаньте семена, высушите и храните в тепле.

Установите снегозадержатели на открытых участках.

Слейте воду из шлангов, бочек и труб, спрячьте инвентарь.

Для защиты почвы сделайте борозды поперек склона.

Начинайте плести мульчирующие маты из соломы и готовить колья для томатов.

В саду

Подкормите птиц — они уничтожают личинок вредителей.

Утеплите деревья, обмотав стволы сеткой или пленкой.

Защитите сад от зайцев и мышей: утрамбуйте снег возле деревьев и разложите приманки.

До сильных морозов проверьте изгородь и укрытия.

В цветнике

Расчищая дорожки, набрасывайте снег на клумбы — это естественное утепление.

Закройте щели в укрытиях роз и рододендронов.

Начинайте выгон луковичных (тюльпаны, нарциссы): поставьте их в тепло +15-20°C, и через три недели они зацветут.

