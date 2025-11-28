Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Зимовий догляд за садом і городом — поради на грудень

Зимовий догляд за садом і городом — поради на грудень

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 09:55
Що робити на городі, в саду та квітнику у грудні - головні поради господарям
Дівчина прибирає сніг у саду. Фото: Freepik

Хоч за вікном зима, але грудень — не час для відпочинку. Саме зараз варто підготувати насіння, перевірити сад, укрити квіти й дерева, щоб навесні отримати здорові рослини та рясний урожай.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити на городі, в саду та квітнику у грудні, щоб рослини добре перезимували й дали рясний урожай.

Реклама
Читайте також:

На городі

  • Підсушіть та очистіть насіння моркви, капусти, буряків.
  • З гарбуза, кабачків і патисонів дістаньте насіння, висушіть і зберігайте в теплі.
  • Установіть снігозатримувачі на відкритих ділянках.
  • Злийте воду з шлангів, бочок і труб, сховайте інвентар.
  • Для захисту ґрунту зробіть борозни впоперек схилу.
  • Починайте плести мульчувальні мати з соломи та готувати кілки для томатів.

У саду

  • Підгодуйте птахів — вони знищують личинок шкідників.
  • Утепліть дерева, обмотавши стовбури сіткою або плівкою.
  • Захистіть сад від зайців і мишей: утрамбуйте сніг біля дерев і розкладіть приманки.
  • До сильних морозів перевірте огорожу та укриття.

У квітнику

  • Розчищаючи доріжки, накидайте сніг на клумби — це природне утеплення.
  • Закрийте щілини в укриттях троянд і рододендронів.
  • Починайте вигін цибулинних (тюльпани, нарциси): поставте їх у тепло +15-20°C, і через три тижні вони зацвітуть.

Ми вже писали про те, як доглядати за гібіскусом, щоб він не переставав квітнути 365 днів на рік.

Раніше повідомлялося про те, як уникнути типових помилок при створенні компосту.

Також ми пояснювали те, яких сусідів для смородини варто уникати, щоб кущ залишався здоровим.

дерева зима квіти поради город сад насіння клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації