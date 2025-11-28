Що робити на городі, в саду та квітнику у грудні - головні поради господарям

Дівчина прибирає сніг у саду. Фото: Freepik

Хоч за вікном зима, але грудень — не час для відпочинку. Саме зараз варто підготувати насіння, перевірити сад, укрити квіти й дерева, щоб навесні отримати здорові рослини та рясний урожай.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити на городі, в саду та квітнику у грудні, щоб рослини добре перезимували й дали рясний урожай.

На городі

Підсушіть та очистіть насіння моркви, капусти, буряків.

З гарбуза, кабачків і патисонів дістаньте насіння, висушіть і зберігайте в теплі.

Установіть снігозатримувачі на відкритих ділянках.

Злийте воду з шлангів, бочок і труб, сховайте інвентар.

Для захисту ґрунту зробіть борозни впоперек схилу.

Починайте плести мульчувальні мати з соломи та готувати кілки для томатів.

У саду

Підгодуйте птахів — вони знищують личинок шкідників.

Утепліть дерева, обмотавши стовбури сіткою або плівкою.

Захистіть сад від зайців і мишей: утрамбуйте сніг біля дерев і розкладіть приманки.

До сильних морозів перевірте огорожу та укриття.

У квітнику

Розчищаючи доріжки, накидайте сніг на клумби — це природне утеплення.

Закрийте щілини в укриттях троянд і рододендронів.

Починайте вигін цибулинних (тюльпани, нарциси): поставте їх у тепло +15-20°C, і через три тижні вони зацвітуть.

