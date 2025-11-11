Відео
Україна
Ці рослини виснажують смородину — не садіть їх поруч

Ці рослини виснажують смородину — не садіть їх поруч

Дата публікації: 11 листопада 2025 14:29
Оновлено: 16:35
Що не можна садити поруч зі смородиною - три культури, що знижують урожай
Смородина в руці. Фото: Freepik

Смородина — одна з найулюбленіших ягід на дачних ділянках. Але навіть цей невибагливий кущ потребує правильного сусідства. Деякі рослини можуть забирати вологу, притіняти або заражати хворобами, через що врожай різко зменшується.

Новини.LIVE розповідає, яких сусідів для смородини варто уникати, щоб кущ залишався здоровим і щедро плодоносив.

Читайте також:

Інші види смородини

Не висаджуйте поруч чорну, червону й білу смородину. Усі вони уражаються однаковими грибковими хворобами — особливо борошнистою росою. Якщо один кущ захворіє, інфекція швидко перекинеться на всі інші.
Порада: між різними видами залишайте відстань не менше 2-3 метрів.

Дерева й кущі-конкуренти

Слива, ірга, береза, обліпиха — ці рослини мають потужну кореневу систему, що виснажує ґрунт. Вони буквально "випивають" усю воду, позбавляючи смородину вологи.
Через це листя в’яне, пагони слабшають, а ягоди стають дрібними.
Краще сусідство: агрус, цибуля, часник або календула — вони не заважають росту смородини й навіть відлякують шкідників.

Хвойні рослини

Ялини, туї, сосни та ялівці часто є переносниками іржі — небезпечного грибка, що швидко заражає листя й пагони смородини.
Порада: якщо на ділянці ростуть хвойники, розміщуйте кущі смородини на іншій стороні саду або відгородіть їх іншими культурами.

Як посадити смородину правильно

Щоб кущ давав стабільний урожай:

  • обирайте сонячне місце без застою води;
  • дотримуйтесь дистанції між рослинами 1,5-2 м;
  • уникайте близького сусідства з "агресивними" культурами;
  • навесні обробляйте кущі від грибкових захворювань.

Таке розміщення забезпечить міцне коріння, великі ягоди та стійкість до шкідників.

Ми вже розповідали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Також раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше ми розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

