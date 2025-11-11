Видео
Видео

Эти растения истощают смородину — не сажайте их рядом

Эти растения истощают смородину — не сажайте их рядом

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 14:29
обновлено: 16:35
Что нельзя сажать рядом со смородиной - три культуры, снижающие урожай
Смородина в руке. Фото: Freepik

Смородина — одна из самых любимых ягод на дачных участках. Но даже этот неприхотливый куст нуждается в правильном соседстве. Некоторые растения могут забирать влагу, притенять или заражать болезнями, из-за чего урожай резко уменьшается.

Новини.LIVE рассказывает, каких соседей для смородины стоит избегать, чтобы куст оставался здоровым и щедро плодоносил.

Читайте также:

Другие виды смородины

Не высаживайте рядом черную, красную и белую смородину. Все они поражаются одинаковыми грибковыми болезнями — особенно мучнистой росой. Если один куст заболеет, инфекция быстро перекинется на все остальные.
Совет: между разными видами оставляйте расстояние не менее 2-3 метров.

Деревья и кустарники-конкуренты

Слива, ирга, береза, облепиха — эти растения имеют мощную корневую систему, истощающую почву. Они буквально "выпивают" всю воду, лишая смородину влаги.
Из-за этого листья вянут, побеги ослабевают, а ягоды становятся мелкими.
Лучшее соседство: крыжовник, лук, чеснок или календула — они не мешают росту смородины и даже отпугивают вредителей.

Хвойные растения

Ели, туи, сосны и можжевельники часто являются переносчиками ржавчины — опасного грибка, быстро заражающего листья и побеги смородины.
Совет: если на участке растут хвойники, размещайте кусты смородины на другой стороне сада или отгородите их другими культурами.

Как посадить смородину правильно

Чтобы куст давал стабильный урожай:

  • выбирайте солнечное место без застоя воды;
  • соблюдайте дистанцию между растениями 1,5-2 м;
  • избегайте близкого соседства с "агрессивными" культурами;
  • весной обрабатывайте кусты от грибковых заболеваний.

Такое размещение обеспечит крепкие корни, крупные ягоды и устойчивость к вредителям.

урожай растения советы огород сад Смородина
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
