Україна
Зимний сад в теплице — лучшие фруктовые деревья сезона

Зимний сад в теплице — лучшие фруктовые деревья сезона

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:10
Фруктовые деревья для зимней теплицы - топ культур, которые растут и плодоносят зимой
Деревья в теплице. Фото: Freepik

Зимой теплица может стать полноценным фруктовым садом: лимоны, инжир, яблони и даже бананы прекрасно растут в контролируемых условиях. Рассказываем, какие деревья подходят лучше всего.

Новини.LIVE делится советами, какие культуры выбрать для зимней теплицы и на какой урожай можно рассчитывать.

Читайте также:

Что можно выращивать в теплице зимой

Современные теплицы дают возможность иметь фруктовый сад даже в мороз. Главное — стабильная температура, достаточное освещение и компактные сорта деревьев. Лучше всего в таких условиях растут карликовые яблони, цитрусовые и теплолюбивые экзотические растения.

Карликовые яблони

  • Нуждаются в 600-800 часов охлаждения.
  • Требуют много света и легкой почвы.
  • Часто нуждаются в перекрестном или ручном опылении.

Лимон Меера

  • Компактный, плодоношение почти круглый год.
  • Оптимальная температура: +13...+24 °C.
  • Опыление вручную повышает урожайность.

Кумкват

  • Выдерживает +4 °C, самоопыляемый.
  • Плоды съедобны вместе со шкуркой.
  • Любит свет и кисловатую почву.

Инжир

  • Нуждается в 8 часах солнца.
  • Идеальная температура: +15...+27 °C.
  • Почти не нуждается в формировании кроны.

Карликовый банан

  • Требует 12-14 часов света и стабильного тепла.
  • Формирует плоды за 14-18 месяцев без мороза.
  • Любит влажную, но не заболоченную почву.

Почему теплица зимой — это идеальная оранжерея

Фруктовые деревья в теплице не только дают урожай, но и создают атмосферу живого зеленого пространства посреди зимы. Цитрусы дарят аромат, инжир обеспечивает стабильные плоды, а компактные яблони могут цвести уже в феврале.

Мы уже писали о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Ранее сообщалось о том, какие важнейшие зимние работы стоит выполнить до праздников.

Также мы объясняли то, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

деревья растения советы эффективные способы теплица
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
