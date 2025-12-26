Фруктовые деревья для зимней теплицы - топ культур, которые растут и плодоносят зимой

Деревья в теплице. Фото: Freepik

Зимой теплица может стать полноценным фруктовым садом: лимоны, инжир, яблони и даже бананы прекрасно растут в контролируемых условиях. Рассказываем, какие деревья подходят лучше всего.

Новини.LIVE делится советами, какие культуры выбрать для зимней теплицы и на какой урожай можно рассчитывать.

Что можно выращивать в теплице зимой

Современные теплицы дают возможность иметь фруктовый сад даже в мороз. Главное — стабильная температура, достаточное освещение и компактные сорта деревьев. Лучше всего в таких условиях растут карликовые яблони, цитрусовые и теплолюбивые экзотические растения.

Карликовые яблони

Нуждаются в 600-800 часов охлаждения.

Требуют много света и легкой почвы.

Часто нуждаются в перекрестном или ручном опылении.

Лимон Меера

Компактный, плодоношение почти круглый год.

Оптимальная температура: +13...+24 °C.

Опыление вручную повышает урожайность.

Кумкват

Выдерживает +4 °C, самоопыляемый.

Плоды съедобны вместе со шкуркой.

Любит свет и кисловатую почву.

Инжир

Нуждается в 8 часах солнца.

Идеальная температура: +15...+27 °C.

Почти не нуждается в формировании кроны.

Карликовый банан

Требует 12-14 часов света и стабильного тепла.

Формирует плоды за 14-18 месяцев без мороза.

Любит влажную, но не заболоченную почву.

Почему теплица зимой — это идеальная оранжерея

Фруктовые деревья в теплице не только дают урожай, но и создают атмосферу живого зеленого пространства посреди зимы. Цитрусы дарят аромат, инжир обеспечивает стабильные плоды, а компактные яблони могут цвести уже в феврале.

